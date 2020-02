Na kdysi slavném stadionu, kde vládl někdejší šéf českého fotbalu František Chvalovský a hrála se tam roky nejvyšší soutěž, měla Viktorka vedení Kladeňákem Zdeňkem Haškem v prvním poločase převahu a dost šancí. Tu největší poslali Viktoriáni do břevna, nakonec ale přece jen Antal otevřel skóre. Vyrovnat mohl Bulíř, který prostřelill brankáře, jenže toho zastoupil na čáře obránce a míč vykopl.

Velvarští bez Šaldy (rád by do Brozan) i zraněných Kafky, Dolejšího a Tenkla po obrátce hru více vyrovnali. Dostali se i k dalším šancím, ovšem Valentovu ránu z úhlu brankář Žižkova s obtížemi vyrazil a závěru se po pěkné akci zamotal Šollarovi míč mezi nohama.

„Pro nás to byla dobrá příprava s výborným soupeřem, který byl do poločasu lepší. Pak se to srovnalo. Přírodní tráva byla fajn, jenže my první kole jara stejně odehrajeme na umělkách, na to se musíme připravit víc,“ mínil předseda Slovanu David Vedral.

Žižkov – Velvary 2:0 (1:0). Branky: 28. Antal, 48. Diviš.

Velvary: Měsíček – Valenta, Rubeš, Šustr, Chábera – Bulíř, Hanuš, Nguyen, Dvořák – Vopat, Šollar. Střídali: Ordelt, Šimkovský, Havránek, Duong.