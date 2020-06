Paradoxní je, že za Kladno dávali branky pouze bývalí borci Velké Dobré: mladý Rostislav Stříška je odchovancem a Roman Neuberger na Dobrá hrával dlouho předtím, než přišel do Unhoště, s níž se letos Kladno spojilo. Oba se trefili dvakrát. "Bohužel, už to tak bývá, že vám dá gól ten kdo za vás kopával," usmál se trenér Velké Dobré Vlastimil Hrubý.

Jeho mužstvo začalo lépe a rychlík Porazil, přestože o jeho raketových motorech hosté věděli, utekl a skóroval. Kladeňáci se docela dlouho nemohli prosadit, jenže pak skóre otočili dvěma rychlými zásahy a po obrátce utekli na 3:1. Matoušek ještě z penalty snížil, ale poslední slovo zase patřilo Kladnu.

"Za mě tam byl velký posun proti zápasu na Doksech. pomohlo nás, že přišel pomoci i kluci, kteří za áčko v Berouně odehráli jen poločas, ať už to byli Abrham, Pospíšil či Dejčmar. I oni jsou mladí, ale nějaké zkušenosti v dospělém fotbale už nabrali a bylo to znát," říkal po utkání jeden z trenérů Kladna B Jaroslav Tesař, který vede mužstvo s Tomášem Abrhamem a zároveň chytá.

To jeho protějšek Vlastimil Hrubý už se věnuje jen trénování, ačkoliv i on patřil k výborným hráčům. Zápas hodnotil dobře. "Byl pro nás první a jediný v tomhle období, ale mělo to hlavně do pauzy docela tempo a kvalitu, pak nám to tam bohužel trochu napadalo," mrzelo ho malinko.