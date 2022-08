Domácí se dostali do finále, když v sobotu přemohli přece jen trochu slabší rezervu Hřebče 4:1. Střelecky tým táhl Holeček, ale gól dala i posila z dorostu Kročehlav Holas junior, který do klubu přišel za tátou.

Ve druhém semifinále nováček pražské B třídy Bílá Hora porazil nečekaně jasně Braškov 3:1. Tým z Kladenska si dal dvě vlastní branky a zlepšil se až po změně stran za stavu 0:3. Přitom už chytala posila ze Švermova Vošmík, hráli ze Lhoty získaný Šíma i další velmi dobří hráči. Jediný gól dával Štoncner.

Braškov zvládl aspoň nedělní zápas o třetí místo, když přehrál Hřebeč jasně 6:2. Krovoza nastřílel hattrick, přesně pálili ještě Repaský, Štoncner a také tuchlovický Šimon Procházka, jenž v krajském přeboru nedostává příležitost a ve třetí třídě je ho v béčku škoda. „Jednáme o něm, uvidíme, co z toho vzejde. Určitě by ale byl posilou,“ mínil jeden z trenérů Braškova Dan Míčka, podle něhož se týmu v sobotu moc nechtělo, ale v neděli už hrál lépe. Hned v úterý ho čeká další prověrka doma s Černolicemi (18:30) a v sobotu hostí Tlustici (10:30).

Finále mezi Velkým Přítočnem a Bílou Horou bylo nakonec nejdramatičtějším zápasem víkendu. Domácí díky dvěma zásahům Patrika Senka drželi krok, jenže Holeček nedal pokutový kop a jeho tým nakonec těsně podlehl 2:3. „Člověk kouká na výsledek, ale zase ne tolik, spíš na hru. Ta nebyla zlá, byly tam pěkné věci. Víte, jak to je v létě. Kvůli dovoleným chybí ještě hráči, teprve si to začne sedat,“ věří mužstvu Petr Fíman.

S jakým kádrem do sezony půjde? Přišli zmíněný Holas jr., Stehlík z Braškova a Studenovský ze Slovanu Kladno. Odešel Popelka právě do Bílé Hory, přece jen je z Prahy a jeho odchod dává smysl.

A těšil se Petr Fíman po roce na lavičku? Není to o těšení, spíš to nějak dát dohromady, když už to loni dopadlo sestupem. Ale jo, docela se na to těším,“ usmál se zkušený lodivod.

