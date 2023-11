Zdeněk Folprecht byl nejzářivější letní posilou SK Kladno, ale nakonec zůstal jen sedm zápasů a celkem půl roku. V závěru podzimu už v sestavě chyběl a nyní potvrdil v rozhovoru pro e-fotbal přechod do Tuchlovic. Tam je doma a tam odsud vyrazil dobývat fotbalový svět.

Zdeněk Folprecht zve vtipně na pohárové utkání Mol Cupu Kladno - Liberec | Video: SK Kladno

Přestože Folprecht nehrál špatně, hlavně v úvodu sezony dokonce exceloval, nakonec jeho spojení s Kladnem šťastné nebylo. Mužstvu se půlsezona v kontextu celé půlsezony nepovedla, protože k hlavnímu cíli, postupu do ČFL, mu schází 12 bodů na první Chomutov. To by nestáhl ani Real Madrid.

Spekulovalo se, že za koncem Folprechta je jeho jediný gól, který vstřelil do sítě Štětí, ale neměl platit. To hráč v rozhovoru důrazně odmítl s tím, že končí kvůli tomu, že nestíhá tréninky a navíc se v lednu jeho rodina rozroste o potomka.

Podaný vers. Folprecht. Experti televize jdou v derby Hřebeč - Kladno proti sobě

Bývalý prvoligový fotbalista a nyní populární fotbalový glosátor tak nyní bude lákat fanoušky kromě televizních a rozhlasových vstupů do ochozů v krajském přeboru. Jeho Tuchlovice jsou druhé, a tak od příští sezony klidně mohou proti Kladnu v divizi hrát.