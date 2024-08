Nejpopulárnější sport světa v Kladně bojuje v sinusoidách. Po Sametové revoluci nastalo ligové vzedmutí za podnikatele Martina Michala, po němž ale zůstala spousta dluhů a pád do divize. Na začátku století přišla nádherná vlna, tři úspěšné druholigové a pak i čtyři prvoligové ročníky.

Jenže i tady se nakonec skončilo s dluhy a rychlým pádem až do čtvrté nejvyšší soutěže. Třináct roků se z ní kladenský klub drápal.

Teď se tedy znovu nadechl a zdá se, že má pod nohama pevnou půdu. Podpora města je skutečně parádní, dotýká se s i s mládeží deseti milionů korun. Přišli navíc silní partneři, ať už i v jiných sportovních klubech Kladna aktivní Subterra, od podzim ATT Invest a staronově také Classic Oil.

Právem tak SK Kladno do budoucna bude pomýšlet na postup do druhé ligy, která by slavnému klubu slušela.

„Na případný postup jsme si dali horizont tří roků. Zatím je naším cílem odbojovat každý zápas naplno a posouvat naše hráče dopředu. Jsem strašně rád, že jsem se mohl vrátit domů, do klubu, který je pro mne srdcový,“ říká trenér Zdeněk Hašek, podle něhož je cítit, že ve městě mají lidé zase na fotbal chuť. „Budujeme tady nějakou značku, a to se vším všudy. Bez silných partnerů by to nešlo, u nás to pak musí být o tvrdé práci a přesvědčení, že za ni budeme odměněni,“ dodává kouč, který na jaře s mužstvem jedinkrát prohrál a jednou remizoval. Něco takového ani on v úspěšné kariéře nikdy nezažil…

Nejlepší rozhodnutí primátora

Pokud Hašek mluvil o značce klubu, tu dotváří také práce s mládeží, nebo vzhled stadionu. Ten se mění za pochodu, ale žádné stamilionové investice zatím čekat nelze, spíš postupné kroky. „Škoda, že jsme stadion nezískali kolem roku 2000, když vznikaly Sportovní areály města Kladna. Dnes by vypadal určitě jinak,“ lituje primátor města Milan Volf.

Je rád, že do SK Kladno poslal před časem svého kamaráda Martina Šmejkala, který rozumí fotbalu, penězům a dovede sebe i okolí strhnout k vysokému pracovnímu nasazení. „Martin je navíc můj kamarád, mohu se na něj stoprocentně spolehnout. Dosadit ho sem bylo snad moje nejlepší rozhodnutí, klub teď evidentně funguje výborně,“ má jasno Volf.

Ten kvituje i zmíněnou mládež, v její výchově dělá SK Kladno hodně dobré kroky dopředu. Od žáků po dorost hraje republikové soutěže a jak se šéf úseku mládeže Jakub Andrýsek pochlubil, od přípravek až do dorostu má klub kategorie plné a dokonce si už vybírá tak jako v minulosti. „Kladno začalo v mládeži platit za výbornou adresu a už k nám chodí i kluci z Prahy, což bylo nedávno utopií. Navíc jsme od ročníku 2012-13 začali s novou koncepcí a nyní nám tyhle děti dorůstají, takže poznáme výsledky. Věřím, že budou pořád lepší, vše tomu nasvědčuje,“ prohlásil Andrýsek.

Sponzoři mají ke sportu blízko

Zástupci všech tří hlavních sponzorů mají ke sportu blízko, byť fotbal přímo nehráli. Roman Šroba jako majitel Classic Oilu, jednoho z největších českých výrobců nemrznoucích směsí do automobilů, hrával hokej v Kladně a v dospělosti za Slavii, jeho syn Tomáš ale na SK v mládeži kopal. Táta Kladno podporovat už dřív, letos v létě se vrátil. „Viděl jsem, kam se klub posouvá, takže stačila krátká schůzka na prvním přípravném zápase v Srbech a byli jsme dohodnuti,“ ukázal, že i jemu se líbí vytyčený směr SK Kladno.

Ondřej Fuchs, generální ředitel stavební společnosti Subterra, je zase jedním ze zakladatelů florbalu v Kladně a dodnes jde o jeho srdcovku, kterou s kamarády dostal do Superligy. „Fotbalové Kladno jsme podporovali už dřív, ale věděl jsem, že pokud přijde k mužstvu Zdeněk Hašek, vše se hne dopředu razantně,“ říká Fuchs a připojuje, že Subterra se snaží podporovat sport nejen v Kladně, ale i dalších městech, kde realizuje svoje projekty.

A Miroslav Zadák z ATT Investments obchodujícím s drahými kovy a kameny? Někdejší hokejbalový reprezentant pomáhal složit jako manažer a trenér pozdější slavný mistrovský tým Kladna, za jeho éry města postavilo Městskou hokejbalovou arénu, dodnes pomáhá hokejbalu kde může (už v jiné světové organizaci), a podporoval i hokejové kluby Ústí nad Labem a Kladna či fotbalovou Bohemku. „Fotbal jsem hrál jedině na plácku, ale na SK kopal můj brácha Roman, a když jsem loni na podzim viděl, jak jde klub nahoru, rozhodl jsem se podnikatelskou sféru rozhýbat a začal s podporou. „Hlavně jsem třeba v Ústí viděl, jaké to je dělat sport s podporou města nebo bez ní. Kladno má v tomhle obrovskou výhodu v Milanu Volfovi, který ví, že dát peníze do sportu se vždycky vyplatí,“ má jasno Zadák.

Chytnou se fanoušci?

Kolik přijde diváků na sobotní soutěžní premiéru SK Kladno doma s Teplicemi B (17:00), to si aktéři schůzky moc tipovat netroufají. Předseda Petr Brabec skromně zůstal na pěti stovkách, jiní uvažují o trochu vyšším čísle. Pokud bude výkonnost týmu dobrá, mužstvo bude fotbalem fanoušky bavit, pak budou i návštěvy stoupat, jako tomu bylo loni ze začátku ročníku.

Každopádně půjde o sezonu plnou očekávání a třeba i splněných nadějí.

A jestli zase bude platit slavná replika: Kladno hází!, tak jedině dobře.