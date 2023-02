U Klárů doma probíhala taková normální sobota. Manžel vyrazil brzy ráno s minipřípravkou na turnaj, a když se vrátil, vystřídal u hlídání dětí Evu a ta vyjela s přípravkou do Unhoště. „Tohle je u nás běžné. Zase jsme ale rádi, když se večer sejdeme všichni doma,“ směje se trenérka, která je u dětiček ve Vinařicích už 16 let, od svých devatenácti. „Původně mě kluci přemluvili na chvíli a už jsem zůstala. Fotbal jsem měla ráda malička, hrála jsem od sedmi, ale pak se zranila a musela toho nechat. Nakonec jsem u něj zůstala takhle,“ usmívá se první dáma vinařického klubu.

Ve Vinařicích si Evy moc váží, nedivte se. Jeden malý příklad proč… trénovala až do devátého měsíce svého těhotenství, v požehnaném stavu zvládla i soustředění!

Stará se nejen o přípravku, ona organizačně zajišťuje všechny kategorie dětí – od minipřípravky po dorost, byť ten mají spojený s Libušínem. To je stovka dětiček plus dvě její včetně půlročního synka.

S fotbalem se budí i usíná a třeba rozhovor s Deníkem zvládala večer po tréninku, kdy se byla projít venku se svými děcky.

Ač má někdy fotbalu nad hlavu, vždycky jí něco pozitivně nakopne a jde zase dál. Podle ní jsou hlavně na vesnicích takoví lidé u fotbalu nutní. „Jinak by se tam nic nehrálo. Já bych to sice někdy ráda omezila, ale ono to nejde. Dala jsem tomu kus života a udělala jsem to ráda. Tohle je podle mne vlastnost nás ženských. Když už se do něčeho pustíme, tak jedeme,“ tvrdí a dokazuje to na příkladu dalších dam z okolí vinařického klubu.

Ty spojila pod křídly bohulibé akce na podporu místní dívenky Daniely. Trpí juvenilní systémovou specifickou artritidou, k čemuž potřebuje speciální péči i léčbu. Vše je o to horší, že její tatínek zemřel na rakovinu. „Chtěla jsem nějak pomoci už proto, že naši kluci z fotbalu chodili s Danielkou do školky. A ostatní holky se toho chytily a dokonale mi pomáhají. Na přelomu března a dubna proto uděláme třídenní akci s dílničkou pro děti, diskotékou či charitativním během a dražbou fotbalových dresů velkých klubů. Celý výtěžek půjde na rehabilitaci Danielky, která jí snad pomůže, vyhlídky jsou prý nadějné,“ těší Evu Klárovou.

A víte, v čem je tahle trenérka Vinařic ještě jiná než mužští kolegové a vlastně tak skvělá? Za celou dobu našeho povídání nezmínila ani jeden sportovní výsledek, ani jeden gól.

Dobře ví, že u dětí je na prvním místě hra a radost z ní.

Turnaj v Unhošti se vydařil všem družstvům, ale nejvíc se dařilo přípravce Vinařic. Eva Klárová byla upřímně překvapena, nečekala, že její tým vyhraje jasně před druhou Unhoští, třetím Přítočnem, čtvrtou Hřebčí a pátým Kročehlavy. „Před turnajem nám vypadlo dost hráčů kvůli nemocem, takže jsme nasadili dost dětí bez zápasových zkušeností. Zvládly to úžasně a o to větší radost všichni máme,“ řekla Klárová, která chystá pro děti i dáreček. „Byl to turnaj bez medailí, ale oni byli tak úžasní, že jim nějaké koupím!“



Trenérka také poděkovala organizátorům turnaje v čele s předsedou TJ Unhošť Martinem Šimáčkem. „Do Unhoště jezdíme na mládežnické turnaje pravidelně každý měsíc a velmi rádi. Dělají to dobře, pochvalte je,“ usmála se Eva Klárová.



Petra Klárová s vítězným týmem Vinařic na turnaji v Unhošti. Vedla ho spolu s další trenérskou, výbornou fotbalistkou Ivanou Vajcovou (vlevo nahoře)Zdroj: Petr Šťáhlavský