Sobotní fotbalové derby Hřebeč - Kladno naláká i nefotbalové fanoušky. Kromě dopoledního mistrovského utkání se totiž chystá také zábava pro děti a dopolední zápas hvězdného Real Top Praha. Kompletní výtěžek ze zápasu půjde na konto nemocného Péti, jenž bude mít slavnostní výkop.

Ve Hřebči se bude hrát v sobotu pro nemocného Péťu | Foto: Miroslav Novák

Vstupné je v sobotu ve Hřebči jednotné: 100 korun. Ani kačka však nepůjde do klubové kasy, všechny peníze poputují na konto nemocného Péti, jehož situaci hráči znají a chtějí mu pomoci. "Může se stát, že někdo bude chtít přispět víc, což by bylo skvělé. Pak si může najít mne a vyřešíme to," říká hrající trenér SK Hřebeč Miroslav Novák.

Ten láká i na odpolední show, při které se představí od 13 hodin přípravky a od 14 hodin mužstvo osobností Real Top Praha. Tým osobností přiveze hvězdy seriálu Okresní přebor Leoše Nohu, Láďu Hampla, dále komentátora Jaromír Bosáka, režiséra zábavných pořadů Vojtěcha Nouzáka, brankář reprezentace halového fotbalu Jaroslav Belada, z Kladeňáků pak bývalý hokejista Jiří Tlustý.

"Určitě se objeví i další známé tváře, jen zatím nemám některé jména potvrzená, tak je raději nechci slibovat. Každopádně jestli v sobotu do Hřebče dorazíte, určitě se budete bavit," slibuje Miroslav Novák.

A teď už myslí na jedné, jak se svou Hřebčí porazit kdysi slavné Kladno.