Dneska už je Koleč zase malinkým klubem, fotbal se tady hraje už po způsobu televizního okresního přeboru. Prostě vesnická klasika bez příkras. Ale jeden človíček zůstal. Byl tady už před krásnou érou, byl tady během ní a je tady dodnes. Jan Zatloukal drží kolečský fotbal a přestože by měl připravovat hlavně svou oslavu, protože 28. srpna mu bude sedmdesát, chystá tu fotbalovou. „Já žádnou velkou oslavu nechtěl, spíš bych to nazval setkání. Pozval jsem asi sto lidí a spoustu jsem jich určitě zapomněl. Ti mi musí prominout, a jestli si třeba přečtou tenhle článek, ať přijdou také,“ říká Jan Zatloukal.

Když dnes chcete postoupit do vyšších soutěží, už se prakticky neobejdete bez hráčů z Prahy. V dobách, kdy šla nahoru Koleč, zvolila jinou variantu, s pomocí mecenáše Vladimíra Vopata si sehnala nejlepší kluky z Kladenska. Pro některé už to byli vysloužilci, ale oni fotbal pořád uměli fantasticky: Jarda Tauš v bráně, šéf obrany Jirka Müller, poctivec z Novo Kladna Jarda Krejčí, Petr „Soda“ Svoboda, tehdy nadějný Venca Kalina nebo Zdeněk Hlásek a Honza Zetek. Tihle kluci byli ligoví, o tom žádná a nad nimi Láda Poupa jako trenér, mimochodem také bývalý výborný střelec ligového Kladna. „Ten v sobotu nepřijde, marodí. A moc mě to mrzí, je to skvělý chlap,“ mrzí Jana Zatloukala, podle něhož nebude ani ikona kelečského fotbalu Luboš Vlasák (dovolená).

Jinak by ale ti původní nositelé kelečského fotbalového vzepjetí, třeba obávaná útočná vozba pacek, Vaněk, Dočekal, chybět neměla. A s nimi mnozí další.

„Snad si jich vezme co nejvíc kopačky, protože ve dvě hodiny je sraz a zahrajeme si srandamač. Třeba vyběhnu i já,“ směje se Zatloukal. Mimochodem po padesátce hrál v Příbrami i mistrák v krajském přeboru, i když s legrační vzpomínkou. „Já neměl kopačky, tak mi je Zbyněk Dryják půjčil. Jenže měl devítky a já mám nohu šest a půl. Není divu, že se mi v hledišti smáli, že nastupuje Fantozzi,“ připomíná další historku.

Pohodový srandamač hvězd minulosti bude v sobotu pískat také velká osobnost, rozhodčí Jindřich Potužník. Kdysi šéf kladenský sudích slíbil Zatloukalovi, že i v šestasedmdesáti přijde a zase se oblékne do rozhodcovského.

Zajištěno je samozřejmě i občerstvení na hřišti a poté další bohatý program ve spolupráci s vedením obce. Půjde se třeba na místní zámek, kde je připraveno pohoštění i doprovodný kulturní program. A také fotbalové vzpomínky, Jan Zatloukal má na flešce stažené nejlepší zápasy Slavoje Koleč ze slavné éry. Ať už to jsou góly či okamžiky hrůzy, protože když třeba brankáři Kopernickému zapadl ve Slaném jazyk, jen blesková pomoc šéfů Vopata a Zatloukala mu zachránila život. I Kopernický, který se usídlil v Městečku u Křivoklátu, je pozvaným hostem.

Jan Zatloukal věří, že jich v sobotu dorazí hodně, že popřeje počasí a že si všichni parádně zavzpomínají na krásné časy.

Starý tým Slavoje KolečZdroj: obec Koleč