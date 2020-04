FAČR vnímá, že pokračování amatérských soutěží představuje v současné době i nadcházejícím období nepřijatelné zdravotní riziko. Fotbalové trávníky ve městech i vesnicích tak zůstanou dál prázdná, tradiční kulturní vyžití mnoha lidí má neplánovanou přestávku. Fotbal se do veřejného života vrátí až během srpna, kdy odstartuje sezona 2020/2021.

„Mrzí mě, že nemůžeme soutěže dohrát, ale myslím, že by to už přineslo více starostí než užitku. V neposlední řadě by nadále hrozilo riziko nakažení. Jeden hráč by zablokoval celý tým, potažmo klub a stejně by se nedalo dohrát,“ řekl předseda divizních Neratovic Vladimír Kaňka.

Důležitou informací bylo pro mnoho klubů to, zda se v předčasně ukončené sezoně rozjede maratón postupů a sestupů. Nestalo se tak. Lídři sice svoji soutěž opanovali, na vyšší úroveň fotbalu si ale musí nechat zajít chuť, podzim 2020 odstartuje v totožném složení jako před rokem.

„Je určitě škoda, že nebudeme moct výborně rozehraný ročník dotáhnout do konce, ale nedá se nic dělat, musíme to akceptovat. Byly ve hře nějaké varianty, že by se třeba najelo na anglické týdny, tedy zápasy ve středu a o víkendu, ale to si hlavně v nižších soutěžích nedovedu představit. Současná situace je prostě hektická. Jsem ředitelem školy, proto o tom něco vím, těch problémů je zkrátka hodně,“ uznal sekretář Velimi Petr Karpeta. Právě Velim okupuje první příčku Středočeského krajského přeboru, celek z Kolínska ale na vytoužený postup nedosáhne.

Na prodloužení formy ze závěru podzimu chtěli navázat také ve Lhotě. Jedenáctý tým krajského přeboru ale své umístění už nevylepší. „S klukama jsme do poslední chvíle doufali, že to fotbal nějak neohrozí, ale když už se zrušily soutěže na Slovensku, tak nějak jsem počítal, že k tomu dojde i u nás. Mně fotbal strašně moc chybí. Byli jsme odhodlaní jít v tabulce nahoru, škoda. Máme ve Lhotě alespoň individuální plány, které musíme plnit, nějaké běhaní, posilování, ale kopačky teď obuji tak maximálně na zahradě,“ sdělil kapitán týmu Matyáš Kudela. Trénuje mládež na Spartě, se svými svěřenci vsadil na sledovanou individuální přípravu.

Na chvostu tabulek se mnohým ulevilo, jejich starosti s boji o záchranu se přesouvají na další rok. Třeba Spartak Příbram zimoval v I.A třídě předposlední, na jaře by ho čekala trnitá cesta.

„Není to příjemné, ale správné rozhodnutí. Ano, pomohlo k záchraně jak našemu A-týmu, tak rezervě v okresním přeboru, já z toho ale nejásám, protože bych si to radši uhrál na hřišti. Věřím ale, že vzhledem k tomu, jaké kroky jsme provedli přes zimu, by se nám to povedlo. Spíše se obávám o samotný zájem o fotbal, protože většina lidí teď má a bude mít úplně jiné starosti. Možná je čas si říct, zda by nemělo dojít k nějaké reorganizaci soutěží,“ sdělil prezident Spartaku Příbram Vladimír Králíček.

Přestože mnozí tvrdí, že epidemie koronaviru fotbalu na všech úrovních pomůže, předseda federace FIFA Gianni Infantino dokonce prohlásil, že celosvětový fenomén bude po návratu víc společenštější, srdečnější a méně arogantní, jeden problém tu je. Týká se starších hráčů, kteří se zápas co zápas přemlouvají, aby ještě obuli kopačky a takzvaně pomohli, byť jsou často nejlepšími na hřišti. Dlouhá pauza totiž tyto hráče může nasměrovat k definitivnímu konci kariéry.

„Hodně starších fotbalistů svůj konec odkládá, ani já nebyl v tomhle ohledu výjimkou. A ta situace skutečně napomáhá tomu, aby tito hráči skončili nadobro,“ zamyslel se Karpeta. Toho doplnil i Matyáš Kudela: „Mohou skončit. A někteří asi i skončí. Na druhou stranu si ale mohou odpočinout a mohou se vrátit silnější.“

Ať tak či onak, funkcionáři, hráči i fanoušci si musí na další fotbalové zážitky počkat. A doufejme, že maximálně do srpna.