Ve velkém pojali kemp v Hostouni, kde se budou děti připravovat od 1. do 5. srpna pod dohledem trenéra A mužstva Dominika Rodingera. Kemp je určen pro všechny holky a kluky ročníku narození 2008–2015. Program pro mladé fotbalistky a fotbalisty bude připraven každý den od 9 h do 16 h, kde budou mít možnost se potkat nejen s aktuálními trenéry a hráči třetiligového mužstva Sokola, ale i s celou řadou současných či bývalých hráčů předních českých týmů a reprezentace. Ať už jsou to bývalí reprezentaci Tomáš Marek, Mario Lička, jeho trenér Verner Lička, jenž reprezentaci i vedl jako asistent kouče a jako hráči získal zlatou medaili na olympiádě. Dále někdejší gólman Sparty či Kladna David Bičík, Bohemáci David Bartek a Martin Dostál