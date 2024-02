Nového sportovního ředitele Slovanu Velvary Vasila Knora už Deník představil. Přichází z Ústí nad Labem a jako Tepličák bude mít k severně položeným Velvarům celkem blízko. Větším překvapením je ale konec Zdeňka Mužíka v Hostouni. V klubu fungoval téměř dvacet let, nejdřív jako trenér A mužstva, které dostal z okresního přeboru do I. A třídy, pak po krátké odmlce jako sportovní manažer pomáhal týmu probojovat se až do třetí ligy.