„Jsme ve třetím týdnu, vrcholí hrubá příprava. A už je nejvyšší čas zkusit si také zápas. Myslím, že se kluci i těší,“ míní trenér SK Kladno Jan Pejša, jehož tým absolvoval po letech i soustředění v krušnohorských Abertamech.

Tým se mu přes zimu moc nezměnil. Odejde jen Bagou (údajně trénuje na Meteoru Praha), ze Lhoty se naopak vrátil Jan Pechr, ač o něho jevila zájem Hostouň. Do tréninku se zvolna zapojují po vážných zraněních Dominik Šíma a Petr Růžička. „Dominik trénuje hlavně individuálně, tak to ještě bude chvíli trvat. Petr po má po zlomenině lýtkové kosti také ještě bolesti, ale už se postupně zapojuje,“ odhalil trenér Kladna, který vítá i návrat Pechra, jehož odchod na hostování ve Lhotě žádnou zlou krev nepřinesl. „V danou chvíli to pro něj bylo ideální, že mohl hodně hrát. Vše se vyvinulo tak, že bychom ho bývali nakonec potřebovali, protože jsme měli hodně zraněných, ale to jsou věci, které neovlivníte,“ vysvětlil Jan Pejša.

Sobotní sok z Teplic podle něj Kladno dobře prověří. „Mladí, běhaví kluci. Zkusíme uhrát dobrý výsledek, i když o ty v přípravě nejde. Ale vždycky to je vzpruha.“

Zajímavé je, že zápas bude řídit rozhodčí Daniel Vokoun, jehož mladší brácha Martin za Kladno nastupuje v brance.

Druhý zápas přípravy čeká také Slaný, které se ale představí až v pražských Satalicích. Tam se v sobotu od 15:30 utká se svým nedávným protějškem z krajského přeboru – Poříčany, odkud získalo v létě střelce Nádeníčka.

Na Kladensku se hraje ještě zápas Hostouně B s Jinočany, a to rovněž na umělce v Rynholci v sobotu od 12:30 hodin.

Začíná také turnaj v Rynholci, jehož se zúčastní z Kladna celky SK Zichovec, SK Kročehlavy, Slavoj Zvoleněves, Sokol Braškov a Slovan Kladno. Kromě nich ještě rakovnické celky TJ Roztoky, SK Lány a domácí Baník Rynholec.

V sobotu 1. února se hraje duel Zichovec – Roztoky (17:30), v neděli 2. února zápasy dva: Kročehlavy – Rynholec (15), Lány – Zvoleněves (17:30).

Naopak účastníci ČFL Velvary a Hostouň mají volno, Velvary jsou na soustředění.