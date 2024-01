Parádním výsledkem vstoupili do zimní přípravy fotbalisté SK Kladno. Vyhráli totiž na hřišti elitního týmu České fotbalové ligy A, béčka Viktorie Plzeň 4:3. Po dlouhém zranění se prosadili David Čížek, po několika letech na Velké Dobré skórovat také další navrátilec Filip Dejčmar. A rozhodující trefu obstaral Michal Blažek.

VIDEOMOMENTKY / SK Kladno - SK Štětí 2:1 / Divize sk. B / 21. 10. 2023 | Video: Bohumil Kučera

"Byl to silný soupeř a výhra má pokaždé svou cenu. Hlavně ale kluci ukázali chuť a hezky zakončili povedený první týden přípravy," byl rád trenér Zdeněk Hašek, pro kterého to byl první zápas kariéry, kdy vedl A tým mateřského SK Kladno.

K zápasu však mužstvo kompletní neodjelo. Opustila ho jedna z hlavních hvězd, ofenzivní tahoun Petr Hampl. Letní posila ze Zbuzan se stěhuje k Táboru za přítelkyní, a byť se mu klub snažil vytvořit podmínky, nakonec se obě strany dohodly, že se v dobrém rozloučí. "Zvítězil zdravý rozum. Taková dálka se dojíždět nedá, trénujeme skoro každý den," vysvětlil Zdeněk Hašek.

Kádr má však nadále početný a v první půli se střelecky předvedl David Čížek. Poté, co Kladno nezvládlo začátek zápasu a dvakrát prohrávalo, tak zkušený borec, který od jara laboroval se zraněním lýtka, vyrovnal na 1:1, když jako krajní obránce dobře zavřel branku a pěkně zavěsil. "Gól jsem si užil a pořádně ho oslavil, měl jsem velkou radost. Kdyby to nebyl přátelák, tak bych asi ještě teď obíhal dokola hřiště s rukama nahoře," smál se Čížek, který se zdravotně zatím cítí dobře a výhry proti Plzni si cení.

Na 2:2 (za domácí se trefil dobře hrající kladenský odchovanec Adam Vrba) vyrovnal Tadeáš Pospíšil, pro kterého to byl rovněž speciální duel, ještě nedávno právě za béčko Plzně nastupoval. Díky jeho zásahu a i brankáři Švengerovi, který vytasil dva parádní zákroky, byl v poločase stav vyrovnaný.

Do druhé části Zdeněk Hašek poslal úplně jinou jedenáctku. Po letech se vedle sebe postavili Antonín Holub a Václav Kalina, ale už ten mladší. Byla to v osmnácti jeho premiéra mezi muži a podle Zdeňka Haška obstál. "Zajímavý hráč," pokyvoval kouč.

Kladenští šli do vedení zásluhou Dejčmara, jenž se po letech zapojil do přípravy Kladna, ač už je hráčem Velké Dobré. Zúročil pěknou akci s Jankovským a Šnoblem. Plzeň ještě jednou vyrovnala, jenže pak Blažek dorazil vlastní střelu a to už byl gól vítězný.

Zdeněk Hašek litoval pouze zranění Lukáše Pihrta, který v Plzni také strávil krásné roky, ale teď ho domácí nechtěně zranili při svém druhém gólu. "Celkově jsme ale spokojen. Do poločasu byla Plzeň lepší, ale zase produktivní. Po přestávce to bylo spíš naopak a mohli jsme rozhodnout i dříve," dodal nový trenér Kladna.

Viktoria Plzeň B - SK Kladno 3:4 (2:2). Branky Kladna: Čížek, T. Pospíšil, Dejčmar, Blažek.

Kladno (I. poločas): Švenger - Houha, Rendla, Jang Wang, Čížek - Pihrt, L. Pospíšil, Eichler - Kafka, Šíma, T. Pospíšil.

Kladno (II. poločas): Ševce - Borák, Noll, Hrubeš, Jankovský - Slabý, Holub, Kalina - Blažek, Šnobl, Dejčmar.