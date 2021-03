Co je součástí podrobného plánu? Jedná se o několik bodů rozpracovaných do největších podrobností.

Hlavním cílem je individuální přístup ke každému mladému hráči a s tím spojený rozvoj individuálních činností jak z hlediska herního výkonu, tak i z hlediska mentality každého jednotlivého hráče.

Filosofií klubu je vychovat co největší počet hráčů, kteří se následně zařadí do spolupracujících profesionálních klubů a dále pak zařazování hráčů do vlastního týmu dospělých.

Aby klub výše uvedené cíle mohl naplnit, postupuje ve všech kategoriích podle daného tréninkového plánu.

Organizačnímu plánu SK Kladno velí sportovní ředitel Petr Brabec, pod ním je už zmíněný manažer mládeže Jakub Andrýsek a dále sekretář Jaroslav Želina zajišťující velkou část organizačních věcí. Následuje trojice šéftrenérů na vedoucích postech: Jan Pejša velí dorostům, Jan Procházka SpSM (Sportovní středisko mládeže) a Petr Maňkoš má pod palcem všechny přípravky.

Co je výborné, klub má velmi dobře zvládnutou stránku zdravotního zabezpečení. To zajišťuje předseda klubu MUDr. Vladimír Lemon (chirurgie a všeobecné lékařství)

a MUDr. David Homér (ortopedie). V případě potřeby fyzioterapeuta se klub obrací na Jakuba Judla. Pro žáky jednou ročně klub pořádá vyšetření ve Fakultní nemocnici v Motole.

Dorosty SK Kladno mají základnu přímo na stadionu Františka Kloze, kde kromě dvou travnatých hřišť mohou využít i starší umělou trávu, kterou by v blízké budoucnosti měla nahradit nová. Navíc zde mají i posilovnu a regenerační linku.

Žáci rozbili svou základnu na 4. ZŠ v Kladně, která s fotbalisty spolupracuje už desítky roků. Tady mají travnaté i multifunkční hřiště plus dvě tělocvičny, ale samozřejmě využívají i areál Fr. Kloze.

Přípravky a Fotbalová školička pak bývají nejčastěji na hřišti v Rozdělově, kde je po úpravách města pěkný areál.

Mládež je v Kladně financována z více zdrojů. Zásadně pomáhají město Kladno, dále pak využívá dotační programy FAČR (SpSM), financováni MŠMT (Můj klub) a dále pak výnosy z členských příspěvků a drobných sponzorů.

Klub má i fotbalový vzdělávací program, v jehož rámci klade důraz na edukaci hráčů v oblastech, jako jsou zdravý životní styl, péče o tělo, individualizace tréninkového procesu a smysl pro fair play. Hráči v kategorii U15 – U19 mají možnost využívat služby mentálního kouče Tomáše Váni.

Sportovní koncepce klubu má devět hlavních bodů. Chce mít a má odborně vzdělané trenéry s chutí se zdokonalovat (na postech hlavních trenérů je vyžadována trenérská licence UEFA PRO, UEFA A mládež, UEFA A), stabilně chce mít svoje týmy v soutěžích Sportovních středisek mládeže, má v plánu vychovat ročně 2-3 hráče pro vlastní A tým, zajistit kvalitní přípravné zápasy se špičkovými českými, ale i zahraničními celky, a také spolupracovat s partnerskou základní školou, sportovním gymnáziem a dalšími vzdělávacími ústavy. SK Kladno také chce zvýšit úroveň spolupráce s kluby kladenského okresu i sousedních okresů Rakovník a Praha-západ, Beroun… a mít nejen tam efektní skauting.

V metodice mládeže je jedním z hlavních bodů držení se pravidla, že důležitá je kvalita hry a nikoliv výsledek. Dále učí hráče respektu mezi různými věkovými kategoriemi a snaží se o individuální přístup k talentovaným hráčům.

V plánu toho má vedení SK Kladno na poli mládeže hodně. Jak se to největšímu klubu v okrese bude v následujících čtyřech letech skutečně dařit, ukáže čas. Při spolupráci s městem Kladnem, která dříve nebyla na takovéto úrovni, se fotbal na SK snad konečně posune výš. Těžily by z toho i ostatní kluby v okrese…