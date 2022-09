Pochvalu zaslouží nejen on, ale i další člen vedení Jakub Andrýsek, který se nedal otrávit ani zprvu neúspěšnými pokusy o dotaci. Nakonec také díky němu a spoluúčasti města mohla česká firma Juta trávu položit a kolaudační úředníci ji odklepli. „Říkali, že letos to byla teprve devátá umělka, kterou potvrdili, navíc dvě – v Rynholci a Domažlicích, nežádaly o dotaci. Z toho vidíte, že podpora státu byla letos hodně nízká,“ říká Andrýsek.

Umělá tráva v Kladně má tak vysokou kvalitu, že se na ní dají hrát i nejvyšší soutěže. Pro Kladno to úplně neplatí, protože hřiště nevyhovuje rozměrově, hlavně výběhovými plochami. „Nicméně divize mužů se tady hrát smí a není vyloučeno, že to někdy nevyužijeme. U ČFL už by se musely výběhové plochy po stranách o metr rozšířit, nebo bychom museli do Rynholce. Spíš počítáme, že se tady budou hrát přípravné zápasy,“ vysvětluje Brabec.

Dříve jezdily na umělku do Kladna i celky z okolí a pronajímaly si prostory. Nicméně klub má jen omezenou možnost, jak umělku někomu pronajímat. Podobně jako Baník Švermov totiž využil zmíněné státní dotace, což klasický pronájem vylučuje. „V dotačních podmínkách je jasně dáno, že hřiště nelze pronajímat. Ale neplatí to úplně, je to totiž možné zahrnout do ceny nákladů a údržby, prostě celkové správy areálu včetně energií,“ vysvětlil jednatel Sportovních areálů Města Kladna (mají areál na starosti) a náměstek primátora Kladna Jiří Chvojka.

Každopádně na novou umělku se už fotbalisté těší a jako první ji hned po slavnostním otevření pokřtili při tréninku dorostenci SK pod vedením trenérů Václava Feřteka a Radka Dudy.

