Fotbalové Kladýnko řádilo na ledě. Komu šel hokej nejlépe?

Že umí kopat do balonu, to o fotbalistech SK Kladno víme, ale oni umí zaválet také v hokeji. Jinak by to snad ani nebyli Kladeňáci. V pátek se sešli na kladenském zimáku, a byť se někteří kvůli nemocem a možná i kvůli tomu, že mají namířeno jinam, omluvili, pohodový mač měl grády.

Správná fotbalová parta: SK Kladno si po sezoně zahrálo hokejový mač na pohodu. | Foto: SK Kladno

Osobnost Deníku Osobnost Deníku: práce a firma především! Přesto Radek Rác kraluje střelcům Už je to dávno, kdy si talentovaného fotbalistu Radka Ráce vybrali z Kladna do dorostu… Přečíst článek > Hokej se na konec sezony hrával už v době, kdy SK kopal nejvyšší soutěž. Tehdy skákali na led i profíci a šlapali naplno. Kromě gólů se uměli i pořádně porvat, samozřejmě z legrace. Hrát chodily i další generace a současný tým, jenž se lepil v létě narychlo, podobné akce potřebuje, aby se stmelila parta. Někteří borci navíc hokej fakt umí, třeba Benešovák Petr Hampl hrával i závodně stejně jako Zdeněk Folprecht. Také on, přestože odchází do Tuchlovic, se s klukama přišel rozloučit. Na bruslích si výborně vede také kondiční trenér Kladna Tomáš Medynský, syn někdejšího ligouše a pak úspěšného trenéra. Kladno čeká velký návrat z Kanady, Rytíři uvedou do síně slávy Tomáše Kaberleho Mimochodem trenér František Douděra dorazil též. Táta chlapíka, jenž svým gólem poslal Čechy na Euro, si však brusle neobul stejně jako Dominik Šíma. Ten je už zase po jedné ze svých operací, tentokrát bolavého zubu. Nejlepší dresy měli jednoznačně Tomáš Abrham a David Čížek – první slavný s Poldinkou a druhý Rytířů. „Dokonce s číslem 14 a jmenovkou Plekanec,“ chlubil se David Čížek, který kvůli zranění svalu nehrál na podzim ani minutu, ale od zimní přípravy do toho chce šlápnout a zase být hrozbou kladenské ofenzivy. V pátek jeho tým „Starejch“ vedl po pár minutách na „Mlajdema“ 5:0, a tak obě party rozhodly, že se bude trejdovat. Teprve pak se hra vyrovnala a „Mladý“ nakonec o gól vyhráli. No, za „starejch časů“ by se nic takového stát nemohlo, ale budiž, pro jednou…

