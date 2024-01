Turnaje šestiletých dětiček se ujal bývalý výborný hráč a později rozhodčí Daniel Asník. Před dvěma lety si přibral ještě trénování minipřípravky (přemluvila ho dcera, které fotbal učaroval), aby toho neměl ve fotbale málo. A baví ho to, turnaje pořádá už od podzimu. „Já mám v Unhošti dvacet dětí, takže jsem v sobotu postavil tři týmy včetně jednoho dívčího. K tomu jsme si na podzim zahráli jednou za čtrnáct dnů takové pohodové zápasy s Novem, Hřebčí a Lhotou. Teď jsem zavolal ještě Zdeňku Folprechtovi, protože vím, že to v Tuchlovicích dělá také dobře,“ vyjmenoval Dan Asník zúčastněné týmy.

Právě Folprecht jako bývalý ligový hráč a nyní mediálně známá persona je hezkým důkazem, že i takový borec se může objevit u nejmenších a pomoci jim s jejich prvními fotbalovými krůčky. Bývalý borec Sparty, Liberce a naposledy Kladna má navíc v týmu velmi nadaného synka.

Ale talentů běhalo po unhošťské palubovce víc, navíc ho mnozí klidně ještě mohou rozvinout, v tom je fotbal krásný.

Užívá si ho i Dan Asník, i když před dvěma lety poznal, že trénovat malé děti není legrace. „Člověk fotbal hrál a myslí si, že to půjde snadno, ale u dětí je to úplně o něčem jiném. Musíte je učit každý krůček, každé kopnutí do míče. Sám bych to ani nedával, ale loni jsme to dělali společně s Jindrou Soldánem a teď mi pomáhá jeden z tatínků hráčů, Luboš Spilka,“ říká osmačtyřicetiletý Daniel Asník, jenž se skutečně nemůže nudit, hlavně během fotbalové sezony. Během víkendu několik zápasů odpíská, k tomu hraje za Novo Kladno a ještě občas přijde turnaj dětí. „V pondělí se mi pak smějí v práci, že nemůžu chodit,“ směje se.

A na závěr ještě děkuje všem sponzorům, že pro děti připravili hlavně dobroty, které měly největší úspěch. V sobotu 17. února se pak všichni dohodli, že turnaj zopakují.