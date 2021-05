Zápasy jsou brány pouze jako tréninkové, hráči musí být testováni proti Covidu-19, nesmí se využívat šatny a sociální zařízení. Další podmínky určuje FAČR ve svých propozicích.

Zelenobílí borci Sokola Hostouň se představí už v pátek večer od 18 hodin proti Dukla Praha B. Nevyzvou ji doma, ale na vypůjčeném hřišti v Tuchlovicích. Poprvé by za ně mohli hrát i někteří noví hráči. Zajímavé bude sledovat třeba Jiřího Mikera, jenž střílel branky i za Hradec Králové. Ve slovenské druhé lize zase prošel Banskou Bystricou Gabriel Holub, talent, jehož přibrzdilo vážné zranění. Hodně lákavý bude první start brankáře Alexandra Harapy, mladého dvacetiletého Ukrajince, jenž prošel akademií velkoklubu Šachtar Doněck a Hostouň ho zkouší.

V klubu také škrtali. Do Prostějova se vrátil nadaný tvůrce hry Radek Smékal, kariéru ukončil Richard Mařík (hostoval z Plzně) a do Ameriky za studiem i fotbalem odcestoval mrštný talent Hugo Čakurda.

Přijít by mohli někteří mladí borci z pražských klubů, ti to budou mít do Hostouně blízko a klub od letiště V. Havla toho využívá dlouhodobě. Kdo přesně to bude, to ještě vedení neodtajnilo. „Dali jsme si za úkol dotáhnout hráče na posty, kde vidíme potřebu posílit, respektive zvýšit konkurenci,“ řekl trenér Dominik Rodinger s tím, že posily přijdou poměrně záhy.

Potvrdil to i manažer Zdeněk Mužík. „Před červnovým odjezdem na soustředění a zápasem s A mužstvem Sparty bychom chtěli mít hotovou kostru kádru pro start letní přípravy, potažmo z větší části i pro sezonu 2021/22,“ sdělil Mužík.

Také druhý účastník ČFL z Kladenska - Slovan Velvary, si zahraje v sobotu odpoledne první přípravu. Tréninkový duel naplánovali modrobílí proti České Lípě, která v uplynulém ročníku hrála o soutěž níž, ale v divizi B patřila ke špičce. Hraje za ni i veterán Jiří Štajner a pořád je výborný.

Tomas Radzinevičius ještě v dresu SK Kladno v I. lize.Zdroj: archiv DeníkuKladno by si v sobotu mohlo zahrát tréninkový duel s Velkými Hamry. Elitní klub z divize C (loni končil čtvrtý) dorazí od Tanvaldu na pozvání kouče Jana Pejši, který tam má přátele. V Opavě jako asistent vedl někdejšího útočníka tehdy prvoligového Kladna Tomase Radzinevičiuse. Litevci je 39 let a má za sebou zajímavou kariéru, při níž pomohl Liberci i k mistrovskému titulu. V sezoně 2006/2007 dal za Kladno v lize 4 góly, nejdůležitější při záchranářské bitvě v Českých Budějovicích.

Hrát bude také čtvrtý zástupce Kladenska ve vyšších soutěžích – SK Slaný. Ten dokonce vyšle na trávník vedlejšího stadionu (hlavní je po rekultivaci trávy) oba své výběry. V sobotu áčko proti Povltavské fotbalové akademii (dříve Štěchovice a Hvozdnice), v neděli béčko proti Klobukům.

A hrát budou i některé kluby z nižších soutěží. Velké Přítočno, které se vyhnulo zázrakem pádu z I. B třídy, přivítá už ve čtvrtek 20. května Slavoj Kladno (18:15), za hosty by poprvé mohl naskočit David Müller, jenž sem přešel z Libušína. V sobotu pak Slavoj bude hrát znovu proti Tuchlovicím a na opačném konci okresu Vraný přivítá Černiv.

Přehled fotbalových příprav:

20.5.V. Přítočno - Slavoj Kladno (18:15)

21.5. Hostouň – Dukla Praha B (18:00)

22.5. Slovan Velvary - Česká Lípa (16:00)

22.5. SK Kladno – Velké Hamry (10:15)

22.5. SK Slaný A - Povltavská FA (10:30)

22.5.Tuchlovice - Slavoj Kladno (10:30)

22.5. Vraný - Černiv (17:00)

23.5. SK Slaný B - Klobuky (14:00)