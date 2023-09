Začátek sezony byl skvělý, pak přišlo vystřízlivění v podobě dvou venkovních proher. Ale nově vytvořený tým fotbalistů SK Kladno má svou kvalitu a dnes ji bude chtít ukázat v lukrativním zápase s druholigovým celkem Varnsdorfu. Zápas druhého kola Mol Cupu začne v 17:00 na stadionu Františka Kloze.

Pozvánka na utkání Mol Cupu Kladno - Varnsdorf | Foto: SK Kladno

Varnsdorf je tradičním účastníkem F:NL, alespoň v posledních letech. Do Šluknovského výběžku tak přinesl profesionální fotbal a drží ho tam doteď, byť sezonu dobře nezačal a na tříbodový zisk pořád čeká.

Z kladenského pohledu je nejbližší stopou ve městě proslulém výrobou dámských punčoch trenér Pavel Drsek, který zde působil před současným koučem Miroslavem Holeňákem. Dlouho zde hrával také odchovanec Slaného a Kladna Michal Jordák. A štěstí tady zkoušel i hráč aktuálního kádru Kladna David Čížek. Tehdy tam vyrazil z juniorky Příbrami na test.

„Byl jsem tam jen chvíli, kluby se nedomluvily. Ale mám hezké vzpomínky, byli tam fajn kluci,“ říká Čížek, aktuálně zraněný, ale už postupně začínající s tréninkem.

Ve vzpomínce na Varnsdorf si vybavil ubytovnu vedle hřiště, kde většina fotbalistů bydlela a díky blízkosti spolu hodně drželi a užili spoustu legrace. „Většina z těch kluků to dotáhla do ligy, ať už to byli Martan, Kouřil, nebo Radim Breite, ten mi byl asi nejblíž. Nejdál došel asi Tomáš Mikinič, ten si s Trnavou zahrál Evropskou ligu,“ vybavuje si David Čížek a těší se na maséra Milana „Bajbiho“ Teinerta, jenž je v klubu dodnes.

V zápase samotném ještě Čížek bude po tříměsíční léčbě trhliny ve svalu chybět, ale od příštího týdne už zkusí trénovat naplno. Také další marodi Zdeněk Folprecht (záda) a Tadeáš Pospíšil (rameno) by brzy s tréninkem mohli začít, ale v poháru proti Varnsdorfu je v akci neuvidíte.

Návraty do minulosti

Jak to bylo s oběma kluby v minulosti? Jejich vzájemné střety se odehrály v podstatě před krátkým časem, na přelomu prvního a druhého desetiletí našeho století. Tehdy jich bylo hlavně v přípravě hned několik. Třeba před třinácti roky Kladno v poslední přípravě na start Gambrinus ligy zdolalo tehdy třetiligový Varnsdorf 4:0 a byli u toho hráči jako dnešní opora zálohy Holub, také Tesař, Šilhan, Bartoš, nebo Procházka.

Zajímavý byl střet z ledna 2011. Kladno dalo v zápase zimní Tipsport ligy v Děčíně možnost hráčům béčka a ti vyhráli nečekaně 2:1. Góly dávali Rouček a Kabele, první je dnes ve Slavoji a druhý v Králově Dvoře. Za soupeře skóroval už zmíněný Michal Jordák.

Sestava tehdy byla plná Kladeňáků, tady je: Tesař - Výborný, Petr, Samek (46. Rendla), Hofman - Rada - Polanský (85. Jaráb), Kabele (46. Kmoch) - T. Rouček, Jelínek (46. Zachariáš), Hartman.

Situace se už dávno otočila, lepší fotbal se hraje na hranicích s Německem. Ale v Kladně se blýská na lepší časy, a jak prohlásil trenér Kladna František Douděra, do každého zápasu jde s vírou, že ho jeho parta vyhraje.

Třeba se týmu povede dostat o dvě soutěže výš hrajícího favorita do úzkých.