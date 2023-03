Zavidovští si vytvořili ve Velvarech docela dost šancí, ale i díky skvělému Tomáši Holubovi v bráně dali jen dvě branky. Holub úchvatně konečky prstů vyškrábl pokus Devery a po přestávce zase vytasil mrštnost leoparda proti Havlovi. Vychytal i další šance, třeba Korčáka, opět Deveru juniora nebo Diepolda. Nestačil až na ránu Jelínka poté, co se hostům – Korčákovi a Deverovi, povedlo vybagovat obranu Velvar. Když pak domácí přesnou střelou zpoza vápna vyrovnali, rozhodl lobem Urban.

Také domácí měli svoje šance, v první části trefili nepovedeným centrem břevno a ve druhé tyčku. K vyrovnání se však soubor kouče Daniela Maška (někdejší hvězda ligového Žižkova však na lavičce scházela) nedostali.

„Výsledek je pozitivní, ale úrovní asi zápas nenadchl. Domácí hráli hodně důrazně, v tom nás tedy prověřili, ale některé souboje byly ostré možná až moc. Myslím, že mistrák ve Lhotě bude mít větší tempo a hlavně se bude hrát na jiném hřišti, větším a s přírodním trávníkem,“ předpovídá trenér Zavidova Daniel Devera.

Vrátí se Petr Kučera?

U Zavidova rezonuje v poslední dnech jméno Petra Kučery. Vynikající středopolař přišel před časem z Tatranu Rakovník, ale teď si ho vyhlédlo na úvod jara a krátkou výpomoc Nové Strašecí do I. A třídy. A protože Kučera hraje dobře - koneckonců roky zvládal i divizi, bubáci by ho rád získali také na zbytek jara, kde je čeká boj o záchranu. Ze Zavidova, jenž bude hrát hlavně o dobrou pohodu a radost z fotbalu, zní: ano, ale nebude to za drobné…

Možností je, že by Kučera hrál za Strašecí ještě v sobotu mistrák a v neděli už za Zavidov ve Lhotě. „Tam mám ale trochu problém se soupiskou, kterou musím odevzdat do pátku. A přicházím tak o jedno jméno, které bych tam mohl napsat,“ vysvětluje Daniel Devera, proč se u tahle varianta nelíbí.

Buď jak buď, do středy si zástupci obou klubů dali konečný termín, do kdy se buď dohodnou, nebo ne.