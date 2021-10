Úvod utkání derby mezi Baníkem Švermov a SK Kladno byl v Krajském přeboru dorostu vyrovnaný. „Postupem času se projevila větší kvalita našeho mužstva,“ řekl Jan Pejša, trenér SK. Jeho svěřenci vedli do poločasu o tři branky a na konci zápasu slavili vysoké vítězství 8:0.

Na rozdíl od vyrovnaného úvodu zápasu staršího dorostu, stanovily řád utkání v souboji mladších dorostenců první vteřiny utkání, kdy se podařilo fotbalistům SK Kladno vstřelit vedoucí branku. „Soupeře jsme tím zlomili a v podstatě celý zbytek zápasu nekladl větší odpor,“ hodnotil kladenský trenér Filip Gibiš. Mladší dorostenci SK Kladno si zahráli klidný zápas, ve kterém si vytvořili velké množství příležitostí a vyhráli 9:1.

U19 Kladno navíc ve středu v dalším zápase porazila Hostouň 8:1. Hostouni narušily přípravu karanténa či výměna trenérů, těžko by bez pomoci mladšího dorostu dala tým dohromady. Navíc se v duelu zranil jediný brankář Jakub Štýbr a do klece na zástup nastoupil Linhart. Kladno ale ukázalo kvalitu a zaslouženě vyhrálo. Hostouni chybou, kdy opravdu vysoko vyběhl gólman Kladna Vajshajtl, umožnil čestný úspěch.

KPSD: SK Kladno – Baník Švermov 8:0 (3:0)

Branky: Fiala 3x, Došek 2x, Duda, Novák, Hoffmann

Sestava: Švestka – Novák, Rottner (46. Brabec), Bokša, Mottl – Mysliveček (46. Došek), Maxant – Janega, Fiala, Hoffmann – Duda.

KPSD: Sokol Hostouň - SK Kladno 1:8 (0:3).

Branky: Lejsek - Fedorišin 2, Novák, Brabec, Janega, Došek, Fiala.

KPMD: SK Kladno – Baník Švermov 9:1 (4:0)

Branky: 3x Zoubek, Rous 2x, Havel, Hanuščík, Chochola

Sestava: Kralovič (Vojtíšek) – Bach, Davídek, Faltus, Novobilský – Zoubek, Randýsek, Chochola – Havel Rous, Pospíšil

Hokejově střídali: Bambula, Hanuščík

Starší žáci přezimují na prvním místě tabulky

Jediné, co zaskočilo starší žáky ve Střešovicích, bylo to, že nastoupili na umělé trávě, a ne na přírodní. Jenže fotbalisty SK Kladno to nerozhodilo a v posledním zápase podzimu si zastříleli a vyhráli vysoko 14:0. „Kluci si zastříleli a mohli si vyzkoušet spoustu věcí, škoda jen ještě dalších šancí, hlavně v první půli, které jsme nevyužili. Zápas jsme si užili,“ řekl Jan Procházka, trenér SK Kladno. Jeho tým přezimuje na prvním místě divize A.

Starší žáci SK Kladno do čtrnácti let vyhráli ve Střešovicích 7:1. Hodnocení trenéra Jaroslava Hamouze bylo v předešlých zápasech většinou takové, že hráči předvedli dobrý výkon, ale chyběl k tomu bodový zisk. Tentokrát je to přesně naopak. „S herním projevem mužstva nejsem spokojen, výsledek je lepší než předvedená hra,“ řekl Hamouz. Tým U14 přezimuje uprostřed tabulky na šestém místě.

Mladší žáci SK Kladno nastoupili na hřišti v Ústí nad Labem. Mužstvo do třinácti let předvedlo bojovný výkon, ale nakonec prohrálo 1:4. „Domácí byli o něco lepším týmem a zaslouženě vyhráli, my jim pomohli i tím, že jsme neproměnili několik šancí,“ hodnotil Josef Procházka, trenér Kladna.

Proti suverénovi České ligy mladších žáků nastoupili v Ústí nad Labem hráči SK Kladno do dvanácti let. Jen pro představu kladenské mužstvo vstřelilo doposud v soutěži 59 branek, což ho řadí do středu tabulky. Domácí již vstřelili 128 branek! Hosté však sehráli s favoritem vyrovnané utkání a prohráli 2:5. „Kluci si zaslouží pochvalu. Pokud tuto nastavenou laťku udrží, tak opravdu mohou hrát vyrovnaná utkání s každým,“ věří trenér Michal Zachariáš.

ČDŽ U15: SK Střešovice 1911 – SK Kladno 0:14 (0:4)

Sestava: Hejkal – Hrudka (49.Feřtek), Požár, Kopta, Kejzlar (49.Mucha) – Janát, Maxant, Jílek, Kolísek – Pavlík, Procházka

Branky: Procházka 4x, Maxant 3x, Kolísek 2x, Jílek 2x, Kopta, Pavlík, Janát

ČDŽ U14: SK Střešovice 1911 – SK Kladno 1:7 (1:3)

Sestava: Hejkal – Drechsler, Novotný, Justra (Mašl), Šťastný – Procházka (Průša), Polák, Přerovský, Novobilský (Soukup) – Burle, Kučera J.

Branky: Šťastný 2x, Burle 2x, Procházka, Mašl, Polák

ČLŽ U13: FK Ústí nad Labem – SK Kladno 4:1 (2:0)

Sestava: Koloušek – Polcar, Kubík, Antonov, Bacílek, Jemelka, Chvalník, Kyjanka, Placatka, Ježek, Kalík

Branky: Chvalník

ČLŽ U12: FK Ústí nad Labem – SK Kladno 5:2 (1:0)

Sestava: Vejvoda – Drsek, Melka, Skála, Macháček, Kubík, Pleiner, Pavelec, Černý, Haluza, Táborský, Háž, Zachariáš, Paur, Svoboda, Kantor

Branky: Svoboda 2x

Petr MAŇKOŠ