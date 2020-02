„Je to facka,“ ulevil si trenér Hostouně Ivan Pihávek. Jeho tým nepřistoupil k zápasu nejlépe a už ve 3. minutě mohli inkasovat z pokutového kopu, který ale hosté zahodili.

Před poločasem však trestali dvě hrubky Machem a Marešem, a když Hostouně nedala také penaltu, inkasovala potřetí po rohu a nešťastném zásahu Lohoydy do vlastní sítě.

Šance ale zelenobílí měli i po změně stran, největší asi Vegricht a hlavou Šišič. Na druhé straně však po trestňáku znělo břevno Karabičovy brány a bosenský gólman jen ztěžka vyrážel míč i po nejpěknější akci zápasu v podání Macha.

A tak se Ivan Pihávek opravdu zlobil. „Jdeme do zápasu s nějakým záměrem a už po pár minutách soupeř kope penalta, která vznikla z ničeho. Prostě jsme byli špatně připravení hlavami,“ řekl Pihávek, podle něhož protivník vsadil na pevnou obranu a brejky. „My mu přihráli chybami. Na první gól úplně, pak hroznou chybou a nakonec přišel ještě vlastní gól, to se ale může stát. Každopádně už pak Hořovicko hlídalo hlavně zadek a my byli v koncovce jaloví. Budeme si muset sednout, vše vyhodnotit a pak se rozhodnout, jak dál,“ dodal zklamaný kouč Hostouně.

To na druhé straně panoval smích a dobrá nálada. „Velmi dobrý výsledek. Víte, my jsme předposlední v divizní tabulce, proto se připravujeme na defenzivní fotbal s brejky. Ty nám vyšly. Nedali jsme sice penaltu, ale Hostouň také ne, tím se to srovnalo. Potrestali jsme jejich chyby, pak si dali vlastence, každopádně jsme to odmakali,“ mínil asistent kouče Hořovicka Tomáš Březina, který od Hostouně čekal víc. „Ale byl to dobrý zápas.“

Hořovicko čeká na jaře těžká práce, proto posílilo o tři hráče v čele se zkušeným brankářem Novákem. „Zatím vychytal dvě nuly, to je super. My si musíme věřit, nic jiného nám nezbývá. Je nutné tým šoupnout výš,“ dodal Tomáš Březina.

Hostouň – Hořovicko 0:3 (0:2). Branky: Mach, Mareš, vlastní.