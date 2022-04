V Unhošti se sešla skutečně skvělá konkurence. Sice odpadly Králův Dvůr a na poslední chvíli také Příbram, ale jinak mělo obsazení šťávu. Kromě jmenovaných mužstev tady hrály Teplice, Most, Motorlet, Karlovy Vary a další zajímavé kluby.

Vše doplnily celky z Kladenska. Pochvalu zaslouží třeba Vinařice, které bez bázně nahradily Králův Dvůr a klidně se postavily i Spartě. Malý klub se statečně pral, a přestože skončil až dvanáctý, získal aspoň dobré zkušenosti. „Navíc nám pustili do výběru OFS Štěpána Rataje, přestože jim hodně scházel. Ale jejich trenéři uznali, že Štěpán patří do okresního výběru a že si tuhle poctu zaslouží,“ děkoval Vinařicím šéf výběru OFS Kladno Petr Maňkoš.

Ten byl celkově trochu zklamán z výkonu okresního výběru, který obsadil až jedenácté místo. „Klukům nevyhovovalo, že se na menším hřišti hrálo šest plus jedna, v tom měly fyzicky silnější výběry malou výhodu. Přesto jsem si říkal, že třeba Rakovník nebo Karlovy Vary bychom mohli porazit,“ řekl Maňkoš a byl rád, že výběr porazil aspoň Unhošť a ve svém nejlepším zápase Motorlet.

OBRAZEM: Kladno odhalilo své nejlepší sportovce roku 2021. Od žáků po dospělé

„Hlavně bych rád pochválil pořadatele, že sehnali do Unhoště tak skvělou konkurenci, pro kluky je strašně dobře, že si to proti nim mohli vyzkoušet. Navíc organizačně všechno dokonale klapalo, zápasy létaly jeden za druhým. Nevyšlo jen počasí a za to v Unhošti nemohou,“ připomněl Maňkoš pekelnou sobotní zimu.

Maňkoš sledoval blíž i tým SK Kladno U11 vedený Kamilem Hosnedlem a Ladislavem Svobodou. Ten nezahrál špatně, třeba se Spartou odkopal jeden z nejlepších zápasů ze všech, přestože padl 0:4. Ale s Teplicemi a Mostem prohrál 0:1, když mu nepřálo štěstí a nedal ani penaltu. „Také tihle kluci však jednou propadli a prohráli s o rok staršími kluky z Unhoště,“ dodal Maňkoš.

Ve středu výběr Okresního fotbalového svazu zanechal v meziokresním turnaji v Hořovicích mnohem lepší dojem než v Unhošti. Porazil Mělník 14:2, Beroun 11:4 a Rakovník 4:0 a v celkové součtu obsadili první místo. Probojovali se tak do finálového turnaje celého kraje 1. června a zaznamenat musíme výkon přítočenského talentu Kryštofa Kadlíka, ten nastřílel 17 branek!

O rok starší tým U12 vyhrál nad Mělníkem 10:0, Rakovníkem 4:0 a s Berounem padl 0:1.

Devatenáctka SK už je jen bod od barážového umístění