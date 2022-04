FOTO: Starší dorost Kladna smetl Most a dál drží šanci na záchranu

Další důležité utkání mají za sebou úspěšně starší dorostenci SK Kladno. Tým U19 vyhrál třetí zápas za sebou, tentokrát porazil 4:1 Baník Most. Zabrali i dorostenci do sedmnácti let, kteří porazili stejného soupeře 4:3. Jarní část soutěže rozjeli i starší žáci, ti vyhráli na hřišti ABC Braník 5:0 a 6:0. Mladší žáci do třinácti let dali Neratovicím dvacet branek!

SK Kladno - FK Baník Most - Souš mládež 4:1 (1:1), ČLD U19, 10. 4. 2022 | Foto: Bohumil Kučera

Na Kladensku se nenašel nikdo, kdo by věřil, že kluk, který dal v devatenácti 13 divizních gólů,… V České lize staršího dorostu čekalo mladé fotbalisty SK Kladno další těžké utkání o záchranu. Na domácím hřišti přivítali desátý Baník Most - Souš a odehráli výbornou partii. Výhrou 4:1 potvrdili, že na jaře mají mnohem lepší formu než na podzim, kdy se zdálo, že po rozdělení ligy se v té vyšší udržet nemohou. Teď stále mají naději. S Mostem přitom prohrávali 0:1, ale před pauzou hosté vlastňákem pomohli k vyrovnání a po přestávce Kladno dominovalo. Do vedení ho poslal výborný Rottner a šikovný křídelník Blažek pak po závaru dokopl merunu do mostecké brány potřetí. Domácí měli i další šance, dali břevno, Bokša o kousek minul při svém drzém pokusu z půlky hřiště. Skóre uzavřel Chlumský. Kladenští každopádně na první hrací ploše stadionu Fr. Kloze potvrdili skvělou formu v jarní části soutěže. V tabulce se posunuli na místo svého soupeře, na devátý Petřín Plzeň ztrácí pouhé dva body. „Kluci zvládli utkání herně i mentálně. Celý tým zaslouží absolutorium, zápas jsme odehráli ve velkém tempu," hodnotil utkání Radek Duda, trenér Kladna. Konečně zabrali i mladší dorostenci SK Kladno. V domácím utkání porazili Baník Most - Souš 4:3. V zápase už vedli dokonce 4:1. „Svými zbytečnými chybami jsme pustili soupeře zpět do hry, přestože jsme byli většinu utkání lepším týmem," řekl kladenský trenér Jan Pejša. ČLD U19: SK Kladno – FK Baník Most – Souš 4:1 (1:1) Sestava: Ševce - Truhlář, Bokša, Klvaň, Novák - Blažek, Kalina, Duda (46. Kácl), Tung (72. Frühauf) – Chlumský (78. Maxant), Rottner Branky: vlastní, Blažek, Chlumský, Rottner ČLD U17: SK Kladno – FK Baník Most – Souš 4:3 (2:1) Sestava: Tunka (46. Vajshajtl) - Novobilský (57. Faltus), Chochola, Rottner, Hoffmann - Zoubek, Fajka - Janega, Rous (46. Hanuščík), Pospíšil (46. Došek), Eška (66. Pavlíček) Branky: Janega, Rous, Eška, Hoffmann První jarní kolo mají za sebou starší žáci SK Kladno. Fotbalisté do patnácti let přezimovali v čele tabulky divize A. Skvělou formu ukázali na hřišti ABC Braník, když vyhráli 4:0. „Kluky musím za první jarní zápas pochválit. Soupeř na nás hrál jednoduchý poctivý fotbal. Naše mužstvo ale dobře pracovalo a projevila se naše celková lepší fotbalovost," byl spokojený Václav Feřtek, trenér Kladna. Ještě větším skóre vyhráli na hřišti ABC Braník starší žáci SK Kladno do čtrnácti let. O svém vítězství 6:0 rozhodli pěti góly v prvním poločase. „Z prvního jarního kola jsme měli trochu obavy, ale ty se nám povedlo zažehnat hned v první půli. Vyhráli jsme zaslouženě," řekl kladenský trenér Jaroslav Hamouz. ČDŽ U15: ABC Braník – SK Kladno 0:4 (0:1) Sestava: Lhota - Hrudka, Kopta, Požár, Kejzlar - Halaj, Jílek, Maxant (62. Kos), Kolísek (76. Hůla) – Mucha (71. Janát) - Procházka Branky: 3x Halaj, Maxant ČDŽ U14: ABC Braník – SK Kladno 0:6 (0:5) Sestava: Nohava – Kučera, Drechsel (41. Assar), Burle (56. Mašl), Novobilský, Novotný, Přerovský, Šťastný (60. Soukup), Valach (63. Průša), Polák, Novák (28. Procházka) Branky: 2x Burle, 2x Valach, Šťastný, Kučera Mladší žáci SK Kladno se v České lize představili na hřišti Neratovic. Fotbalisté do třinácti let vyhráli jednoznačně 20:5. „Kluci předvedli mnoho pohledných akcí a soupeře předčili úplně ve všem. Rádi bychom si pohodu i nasazení převedli do dalšího utkání, ve kterém hostíme první celek tabulky Sokolov," přeje si Josef Procházka, trenér Kladna. Utkání začne v pátek v 10:00 na hřišti v Rozdělově. Jediné mládežnické mužstvo, které o víkendu nevyhrálo jsou mladší žáci SK Kladno do dvanácti let. V Neratovicích prohráli po velkém boji 4:5, když o vítězství přišli v poslední třetině, kde inkasovali čtyři branky. „Dvě třetiny jsme byli lepším mužstvem a utkání se pro nás vyvíjelo skvěle. Bohužel na čtyři branky soupeře jsme již nedokázali odpovědět ani v závěrečném tlaku," hodnotil Roman Pavlíček, trenér Kladna. ČLŽ U13: Fotbal Neratovice – Byškovice – SK Kladno 5:20 Sestava: Koloušek – Polcar, Hájek, Kubík, Antonov, Bacílek, Jemelka, Hauge, Šmolík, David, Chvalník, Fitko, Kyjanka, Ježek, Kalík Branky: 6x Kubík, 4x Chvalník, 3x David, Šmolík, Fitko, Kyjanda, Kalík, Hájek, Jemelka ČLŽ U12: Fotbal Neratovice – Byškovice – SK Kladno 5:4 Sestava: Vejvoda, Drsek, Melka, Skála, Macháček, Volkov, Pavelec, Černý, Vasilič, Táborský, Háž, Zachariáš, Paur, Svoboda, Linc Branky: 2x Pavelec, Skála, Svoboda Petr MAŇKOŠ