Fotbalová příprava mezi celky Velvar a Kladna je v posledních letech pravidelná. Velvarští jako nejlepší tým okresu, který v posledních letech pravidelně hraje vysoké příčky v ČFL, většinou uspějí a roli favority potvrdili i v sobotu na domácím trávníku, kde vyhráli nad divizním soupeřem 2:1.

Fotbalová příprava: Velvary (v modrém) - SK Kladno. | Foto: Slovan Velvary

I o Kladně se povídá, že by mohlo postoupit do ČFL, třeba administrativní cestou. Manažer Petr Brabec to ale Deníku nepotvrdil. Klub by zřejmě zájem měl, ale místa nejsou, navíc v divizi jsou po loňské nedohrané sezoně i lépe postavené týmy s ambicemi – zejména Most.