Třetiligové Velvary a divizní Kladno, to je tradiční dvojka do přípravy. Vychází spolu vedení obou klubů, hraje se bez zákeřností a navíc dobrému mači přálo i slunečné počasí.

Šancí viděli diváci překvapivě hodně a nečekaně jich mělo víc o soutěž níž hrající Kladno. Horší je, že z osmi tutovek proměnilo jen v úvodu Šímou penaltu za faul na Holuba a pak čtvrt hodiny před koncem pěkným obloučkem zvýšil Dostál.

Velvarští, kteří se vzadu budou muset v přípravě zlepšit, však na pomezí 85. a 86. minuty vyrovnali, když už předtím také měli dost možností. Nakonec udeřil zásadní muž koncovky Jan Schneider, který nejprve napodobil Dostála a parádním lobem snížil, aby o minutu později servíroval vyrovnání pro rovněž skvěle hrajícího Duonga.

Zdroj: Jan Sláma

„Typické přípravné utkání, kde jako trenér musím zjistit, jak na tom jsou hráči po vánoční přestávce. Chtěl jsem vidět ty, co jsou po zranění, i nové hráče. V tomhle směru utkání splnilo, co jsem od něj žádal. Myslím, že by nebylo spravedlivé, kdybychom ty góly nedali, i když domácí měli víc šancí,“ řekl trenér Velvar Zdeněk Hašek, podle něhož to směrem dozadu nebylo pro Velvary úplně normální utkání. V sestavě bylo hodně změn a hráli jsme bez typického defenzivního záložníka, Kotta jsem po zranění šetřil,“ připomněl trenér, jenž skutečně na rozdíl od kladenského Jana Procházky zkoušel čtyři nové fotbalisty.

Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika

Mladý brankář Lukáš Červerik je z Teplic, Václav Míka dorazil jako hrotový útočník z Aritmy, hbité křidýlko Denis Pajkert bylo naposledy ve Varnsdorfu, a buldočka Tobiáše Svobodu si Hašek vybral, když ještě působil v Mostu. Tehdy přišel z Brandýsa, v jehož dresu potrápil góly v předešlé sezoně jak Kladno tak právě Most. „Všem jsem řekl, že z jejich výkonu nejsem zklamán, ale očekával jsem víc. Hladovost, chuť, takové hráče potřebujeme. Ti, co chtějí posouvat sebe a tím i celý tým,“ dodal Hašek.

Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika

Domácí Jan Procházka nemá tak široký kádr, navíc béčko čekal zápas s reprezentací českých lékařů. Také to se v závěru projevilo, hosté měli víc sil. „Sahali jsme po vítězství, jedna minuta to bohužel zhatila. Ale jsem spokojen, něco nám to ukázalo a vyzkoušeli jsme si jaké to je zahrát si se třetí ligou,“ zůstal pozitivní. A stejně tak ke střelcům, kteří svoje šance zahodili. „Důležité je, že se do nich dokázali dostat, příště je promění,“ věří Procházka.

Ten také vysvětlil, proč vyzkoušel v utkání tříobráncový systém, který Kladno normálně nehraje. „Máme absence obránců, Rendla, Pechr ani Růžička nemohli hrát. Aspoň jsme vyzkoušeli další variantu, kterou můžeme využít,“ usmál se Jan Procházka.

SK Kladno – Slovan Velvary 2:2 (1:0). Branky: 3. Šíma (PK), 74. Dostál – 85. Schneider, 86. Duong. Rozhodčí: Gerhardt. Diváků: 100.



Kladno: Vokoun (46. Pettík) – Borák (46. Noll), Javorek, Kolářský – Balšánek – Blažek (46. Čížek), Holub, Procházka (46. Slabý), Dostál – Kafka (46. Šnobl), Šíma.



Velvary (I. pol.): Štefan – Šimkovský, Drozda, Šustr, Chábera – Svoboda, Havránek, Richter, Vopat, Pajkert – Mika.



Velvary (II. pol.): Červerik – Valenta, Rubeš, Březina, Jelínek – Novotný, Pihrt, Stárek, Duong, Schneider – Šlegl.