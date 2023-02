Šance měla obě mužstva, ale o něco více přece jen asi Kladenští, jimž se v přípravě daří. Gól padl jediný po pěkné akci zakončené Šnoblem, právě on ale mohl několikrát v první půli lépe vyřešit další nadějné situace. Zejména ve formě hrající Šíma se asi trochu zlobil, že nedostal přihrávku.

Po obrátce Kladno sice jednu branku připojilo, ta však platit nemohla, protože Fedorišin přistrčil obránce.

Cábelíci zatím kádr na jaro nemají úplně pohromadě, pár borců scházelo, přesto jejich hráči také hrozili. Šance však řešili podobně jako domácí nepřesně. Nejvíc to mrzelo v závěrečné desetiminutovce, tam měli tři velké. „Nějaké góly jsme dát mohli, ale protivník měl také možnosti. Pro nás je to příprava se sběrem informací, protože máme nějaké nové hráče. Někteří zase chybí, takže je to ještě trochu neurovnané. Ještě však zbývá nějaký čas a věřím, že tým vyladíme,“ hodnotil trenér hostů Tomáš Šilhavý.

Spokojenější byli domácí, kteří se vymykají zaběhlým českým pořádkům a z 95 procent staví kádr na odchovancích. „Šancí jsme měli spoustu v obou poločasech a výhra je zasloužená. Jde nám to,“ usmál se domácí kouč Jan Procházka, podle něhož za výbornými výsledky stojí poctivost jeho hráčů, kteří nejsou skoupí na krok a ve velkém počtu se tlačí do útoku. „Tím jdeme víc do šancí a soupeře dostáváme pod tlak. Je vidět, že oproti podzimní části si kluci vepředu víc věří a jsou hladovější po šancích i gólech. Snad to vydrží,“ těší Procházku, ale ještě je zvědav, jak si jeho mužstvo povede na větším hřišti, což přijde za týden v Rynholci s Mariánskými Lázněmi.

Tomáše Šilhavého příprava tolik netěší. Zatímco Kladno je téměř kompletní a uzdravil se už také z Velvar získaný Pihrt, Králováku pořád dost borců absentuje. „Každou chvíli někdo vypadne a kádr je dost úzký. Nechci to nafukovat, každopádně ještě budeme chtít kádr trochu posílit o kluky, kteří nám opravdu mohou pomoci. Není to ale jednoduché, uvidíme,“ dodal Tomáš Šilhavý.

Naopak Kladno si libuje, na tréninku pravidelně maká třicet hráčů. „Pak je z čeho vybírat a myslím, že za tři neděle budeme mít hlavu z toho, koho postavit do mistráku ve Štětí,“ dodal Jan Procházka.

Kladno – Králův Dvůr 1:0 (1:0). Branka: Šnobl.



Kladno (I. pol.): Cimrman – Borák, Abrham Kolářský – Daníček, Balšánek, Procházka, Blažek, Dostál – Šnobl, Šíma.



Kladno (II. pol.): Pettík – Růžička, Pechr, Noll – Čížek, Pospíšil, Slabý, Čermák, Fedorištin – Kafka, Pihrt.



Králův Dvůr: Krček – Fatrdle, R. Novák, Hell, J. Novák – Hač, Procházka, Glaser, Kraus, Kabele – Raley. Střídali: Beneš, Sabou