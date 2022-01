Město, kde dožívaly slavné české královny včetně Elišky Rejčky, se v poslední době těší ze sportovních úspěchů v největších sportech. Fotbal se tu hrát vždycky dobrý, ale na přelomu nejvyšší lig. Hokej si vyšvihl do nejvyšších pater extraligového paneláku.

S příchodem kladenského trenérského dul Miroslav Koubek – Stanislav Hejkal šli Votroci na podzim herně hodně nahoru, proháněli i špičku ligy a kdyby smolně neprohráli v závěru se Spartou, byli by ještě veselejší.

I proto těšilo velvarský klub, že si může proti tak skvělému soupeři kopnout, ale na začátku to bylo pořádné trápení. Kouč Slovanu Pavel Janeček vyzkoušel na stoperu nováčka Moltáše a obrana vůbec nefungovala. Za čtvrt hodiny to bylo 3:0 a to ještě Měsíček chytal výborně.

Přestřelka s posilami vyšla a udržela Řisuty dál ve hře

Velvarská lavička musela reagovat, vrátila defenzivu do zaběhnuté sestavy se skvělým Šustrem a hra se srovnala. Hradečtí sice dál vládli, ve druhé půli ještě zásluhou ex-klokana Závišky skóre stouplo na hrozivých 6:0, ale na konci se zaslouženě dočkaly i Velvary, když se dvakrát prosadila další posila, hrotový útočník Petr Šlégl, který hrával za Vyšehrad a naposledy za německý Neukirchen.

„My jsme spokojeni. V první půli hráli kluci výborně, mohli dát i víc než čtyři góly. Pak už se hráči prostřídali a nebylo to takové, ale nikomu se nic nestalo a v pohodě se dohrálo,“ byl rád asistent kouče Hradce Stanislav Hejkal.

Velvarský předseda klubu David Vedral většinu věcí chválil. „Skvěle nám přijali, pozvali nás na kávu, manažer Jirka Sabou vyndal i mandlovku, výborně jsme popovídali. Jediné, co se nepovedlo, byl ten začátek, kdy jsme se netrefili do sestavy. Máme hrozně moc kluků na zkoušku, asi osm jsme jich nechali ještě doma, ale když jsme hráli v zaběhnuté sestavě, tak jsme se domácím vyrovnali lépe,“ byl rád David Vedral, jenž pochválil Šustra, Kafku, Havránka i Vopata.

Hradec Králové – Velvary 6:2 (4:0). Branky: Prekop 2, Záviška 2, Vlkanova, Soukeník – Šlégl 2

Hradec Králové: Fendrich – Klíma, Čech, Leibl – Mejdr, Soukeník, Rada, Novotný – Prekop, Kubala, Vlkanova. Střídali: Vízek – Doležal, Donát, Harazim, Jurčenko, Kodeš, Král, Kučera, Kutík, Vašulín, Záviška.

Velvary: Měsíček – Šimkovský, Drozda, Moltáš, Chábera – Šustr - Havránek, J. Pek, Schneider – Vopat – Kafka. Střídali: Valenta, Šlégl, O. Pek, Pihrt.