Tato výhra se počítá! Dorostenci SK Kladno do sedmnácti let porazili 2:1 fotbalisty Sparty Praha. Opačným výsledkem tedy 1:2 prohrál se stejným soupeřem starší dorost. Rozběhla se také nejvyšší soutěž starších žáků. Hráči U15 prohráli na hřišti Slavie Praha 3:6 a fotbalisté U14 vysoko 0:16.

Po remíze 2:2 na hřišti Slavie Praha nastoupili starší dorostenci SK proti druhému slavnému S. Na domácím hřišti prohráli s fotbalisty Sparty Praha těsně 1:2. „Bohužel jsme doplatili na slabší první poločas. Dostali jsme dvě branky, ze situací, na které jsme kluky celý týden připravovali. Ve druhé půli jsme přidali a najednou udávali tempo hry, ale podařilo se nám proměnit pouze jednu šanci,“ litoval kladenský trenér Jan Pejša.

Skvělé utkání proti Spartě Praha odehráli mladší dorostenci SK. Dvěma góly Vojtěcha Procházky porazili slavného soupeře 2:1. „Kluci byli odhodlaní utkání zvládnout a šli si za vítězstvím od první minuty. Hráli jsme fotbal, na který se dalo koukat, a k tomu jsme přidali i nasazení a vůli. Odměnou byla zasloužená výhra,“ hodnotil Jan Procházka, trenér Kladna a otec dvougólového střelce.

Trenér Sparty Pavel Čunát hodnotil duel pro klubový server a uznal, že domácí slavili zaslouženě: „Utkání se nám vůbec nepovedlo. Ani výsledkově, ani herně. Naše hra byla velmi pomalá, málo odvážná a vůbec jsme nebyli nebezpeční pro branku soupeře. Chyběl nám pohyb, agresivita a kvalita v kombinaci. Soupeř byl v mnoha parametrech lepší a zasloužil si vyhrát.“

Včera odpoledne rozehráli nejvyšší žákovskou soutěž starší žáci SK Kladno. Také oni dostali na úvod jednoho z favoritů celé soutěže - Slavii Praha. Starší žáci do patnácti let drželi se soupeřem dlouho krok, když ještě dvacet minut před koncem prohrávali pouze o gól, ale nakonec z toho byla porážka 3:6. V kladenském dresu se hattrickem blýskl Aleš Fitko. „Musím kluky pochválit, že proti těžkému soupeři ve velkém vedru bojovali až do poslední minuty a utkání nezabalili. Domácí na hřišti dominovali a vyhráli zcela zaslouženě,“ uznal kladenský trenér Josef Procházka.

Starší žáci SK Kladno do čtrnácti let prohráli na Slavii vysoko 0:16. „Škoda, že jsme v prvních patnácti minutách nevstřelili branku, šance jsme na to měli. Jinak byl soupeř po celé utkání jasně lepší a kluci poznali úroveň naprosté špičky v naší republice,“ hodnotil Vladimír Procházka, trenér Kladna.

ČLD U19: SK Kladno – AC Sparta Praha 1:2 (0:2)

Sestava: Vajshajtl - Novák, Fajka, Liška, Hoffmann - Klein (71. Haluza), Zoubek, Hanuščík (65. Kalina), Došek (71. Procházka) - Rous, Janega

Branky: Klein

ČLD U17: SK Kladno - AC Sparta Praha 2:1 (1:0)

Sestava: Lhota - Abrham, Požár, Kopta – Halaj (46. Janát), Maxant, Kejzlar, Mucha (86. Rekl), Měchura (76. Svoboda) – Procházka (86. Hůla), Feřtek (66. Palán)

Branky: 2x Procházka

ČLŽ U15: SK Slavia Praha – SK Kladno 6:3 (3:1)

Sestava: Koloušek – Šmolík, Hájek, Kalík (41. Hauge) - Troch (61. Fuchs), Antonov, Bacílek, Polcar (41. Jemelka), David, Hájek – Pešek, Fitko

Branky: 3x Fitko

ČLŽ U14: SK Slavia Praha – SK Kladno 16:0 (9:0)

Sestava: Lhota (41. Jícha) – Skála, Macháček, Evan (41. Černý), Jícha (31. Volkov), Vejvoda, Drsek (48. Melka), Háž (48. Táborský), Kantor, Pleiner (41. Paur), Svoboda

