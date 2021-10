Tak nutně moc potřeboval jeho klub vyhrát, přesto si kladenský fotbalista Michal Zieber uchoval nadhled a sportovní přístup. Ve 44. minutě, když na něj byla v duelu třetí třídy s Hřebčí B odpískána za stavu 0:0 penalta, hned ji neváhal odvolat. Jeho klub nakonec vyhrál, i když až po penaltovém rozstřelu 2:1.

Michal Zieber | Foto: Foto: Jiří Nagy

"Já měl jasno hned. Hráč sice šel skluzem pod moje nohy, ale já ho přeskočil a pak mi to na vlhké trávě uklouzlo. Penalta to nebyla ani náhodou, takový gól by mi tedy rozhodně netěšil," usmála se velká opora Slavoje Kladno.