„Sám za sebe mám jasno, vždycky budu myslet na postup do nejvyšší soutěže, do níž podle mého soudu Kladno jednoznačně patří, ale musíme počkat. Ani já na grémiu klubů pro pokračování soutěže za daných podmínek ruku nezvedl,“ říká trenér Kladna a bývalý výborný hráč Jiří Veselý, který se grémia zúčastnil s manažerem klubu Janem Perglerem.

Oba se shodli na tom, na čem i většina zástupců ostatní klubů: už jen testování hráčů by bylo tak nákladné, že to pro v podstatě amatéry z nižší futsalové ligy není akceptovatelné. „První liga je o něčem jiném, kluby mají většinou silné sponzory, ve druhé to tak není. I my bychom však samozřejmě chtěli soutěž dohrát,“ říká Veselý, podle něhož existuje několik modelů.

Podle něj asi nejlepší bude, když se sehraje alespoň polovina určených zápasů a ze soutěže se nebude sestupovat. „Pokud bychom to chtěli dohrávat kompletní (zatím se stihla tři kola), můžeme v podstatě do konce června, ale kdo v květnu či červnu v hale někdy hrál, ví, jak to je v teplém počasí hrozné. Honit termíny jindy bude také problém. Zajedno tady budou kolize s fotbalem, nebezpečí přetížení hráčů a tím větší hrozba zranění, navíc mnozí hráči budou mít jiné starosti než futsal a leckdy i existenční. Zapomenout nesmíme ani na hrozbu nakažení se koronavirem,“ vypočítal kladenský trenér důvody proti dohrání kompletního ročníku.

Dodal, že sedm chybějících utkání do poloviny ročníku by se zvládnout dalo. „Samozřejmě nevím, jak se bude zdravotní situace vyvíjet dál. Vedení futsalu bude jednat i s Národní sportovní agenturou, ale myslím, že zvládnout sedm kol je reálné,“ myslí si Veselý.

Jeho tým patří roky mezi elitu druhé ligy, ale postup mu vždycky vyfoukne někdo malinko silnější. A čas strávený čekání na konec pandemie krátí i životnost mužstva, které je z velké části složeno ze skvělých, ale přece jen starších borců. "Vím o tom, skutečně máme několik veteránů v sestavě a v lize jsme nejstarší. Na druhou stranu ti kluci hrají výborně a zatím jsme nikam nepostoupili, tak to řešit nemusíme. Jsme rádi, že je máme," uzavřel Jiří Veselý.