Těžký úvod, ale s fantastickým koncem za sebou mají futsalisté FK Kladno. Na úvod druhé nejvyšší soutěže je hned čekal zápas na palubovce jednoho ze spolufavoritů na postup – Jablonce na Nisou. Dopadl pro ně perfektně, vyhráli 4:2.

Futsalisté FK Kladno (v bílém) vydřeli cennou výhru v Jablonci 4:2. | Foto: Deník

„Hlavně do poločasu jsme předvedli nádherný výkon, kluci plnili přesně to, co jsme si řekli. Za dobu, co jsem u týmu, to byl jeden z nejlepších výkonů,“ hodnotil úvodní část utkání kladenský kouč Jiří Veselý, jehož tým se dostal zaslouženě do vedení 3:0. Skvěle bránil a co prošlo, to zlikvidoval neskutečný Tetour v bráně. Na druhé straně využil hrubici domácích k prvnímu gólu Šafář, pak se po secvičeném roku trefil Verner a nakonec ještě překvapil všechny střelou z půlky Kaválek.