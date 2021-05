Uvnitř se hrát nemůže, a tak futsalisté zamířili na hřiště vedle slánské haly BIOS. Nejvíc tam zabraly bodově stoprocentní celky Nanuk All Stars Slaný a Vlk tým rovněž ze Slaného.

U zrodu obou kolektivů stály velké postavy slánského futsalu. Nanuky pořádně namrazil Nenad Hrubik, jemuž dokonale zastřílel pětigólový Petr Klusáček a výborně hráli i ostatní jako Fedrhanc, Nachtigal nebo Bažo.

Vlk tým složil a podle sebe také pojmenoval Libor Volf. Nutno říci, že jeho týímu bude asi největším favoritem turnaje, protože nadraftovaly skutečnou elitku. Hlavně Tomáše Abrhama, který roky hraje nejvyšší soutěž, ať už za Kladno, Plzeň či naposledy Českou Lípu. Kromě něj i další skvělé hráče z kádru SK Kladno jako Jiřího Veselého, Michala Jarába nebo Marka Vašáka.

Ve skupině A se čekalo, že Nanuky slíznou i s čokoládou Třebusice, i ty nasadily dobrý tým. Jenže co nedaly, za to si mohou trhat hlavy samy a když se kanonýr Hink přece jen prosadil, bylo pozdě – jen snížil na konečných 1:4. To na druhé straně už zmíněný Klusáček proměňoval nabídnuté šance mnohem lépe a trefil hattrick.

Třebusice si zlepšily náladu aspoň proti kladenskému Omasku výhrou 4:2. Omask vybojoval ve Slaném dobré zápasy, ale nakonec po boji podlehli i Nanukům a po prvním kole je bez bodu.

To se ve druhé skupině přihodilo Unionu Slaný. Kluky mrzela hlavně prohra v úvodním duelu s Dobřichovicemi, na nimiž vedli 1:0 a pak zásluhou produktivního Matěje Hudouska vyrovnali na 2:2. Závěr byl ale ve znamení hochů od Berounky, vyhráli 4:2. „Sice jsme dvakrát prohráli, ale důležité je, že jsme se mohli po dlouhé době konečně sejít, zahrát si, a že se nikdo nezranil,“ zazněla na stránkách Unionu, jemuž dobře zachytal Augustin a v poli bojovali borci jako Fanta, Ďurčanský, Hartman nebo Paluka.

Skupinu ovládl celkem v pohodě už zmíněný Vlk tým, který porazil oba soky celkem jasně. Za zmínku stojí hlavně čtyři fíky Michala Jarába do sítě Dobřichovic.

Skupina A

PK Třebusice – Nanuk All Stars Slaný I. 1:4 (0:1, Hink - Klusáček 3, Fedrhanc), Nanuk – SK Omask Kovo Kladno 5:3 (2:2, Klusáček 2, Fedrhanc, Bažo V., Nachtigal – Střela, Novák, Bouška), Omask – PK Třebusice 2:4 (2:2, Bouška 2 – Pešička 2, Šerák R., Šulc K.).

1. Nanuk All Stars Slaný I. 2 2 0 0 9 : 4 6

2. PK Třebusice 2 1 0 1 5 : 6 3

3. SK Omask Kovo Kladno 2 0 0 2 5 : 9 0

Skupina B

TJ Sokol Dobřichovice – FK Union Slaný 4:2 (0:1, Janouš 2, Šlapák M., Román – Hudousek), Union - Vlk team Slaný 0:5 (0:2, Volf 2, Novotný, Vašák, Jaráb), Vlk team – Dobřichovice 6:1 (3:1, Jaráb 4, Veselý, Novotný – Román).

1. Vlk team Slaný 2 2 0 0 11 : 1 6

2. TJ Sokol Dobřichovice 2 1 0 1 5 : 8 3

3. FK Union Slaný 2 0 0 2 2 : 9 0

Turnaj pokračuje druhým hracím dnem v pondělí 24. května, kdy do bojů vstoupí opět týmu skupiny A a poprvé si zahraje skupina C: Brandýsek, Byšice a Nanuk II. Začátek je v 18 hodin.