„Nemá cenu vypouštět alibistické hlášky. Proto říkám, chceme postoupit. Jak já, tak i tým, jasně to z něj po dvou těsných nezdarech cítím,“ řekl Deníku trenér mužstva Jiří Veselý.

Loni vlastně jediný zápas v Českých Budějovicích Kladnu nevyšel a to byla fatální ztráta. Jihočeši jako nováček prostě nehodlali s nikým ztratit body a zaslouženě postoupili. „Přitom byli nováčkem a jejich sílu nikdo moc neznal. To se může stát i letos, nováčky prostě nastudované nemám. Z dalších protivníků budou nejsilnější zřejmě Jablonec a hodně posiluje Ústí nad Labem,“ odhaduje Veselý, dlouholetá opora fotbalistů Kladna a nyní mateřského Libušína.

Ten zkoušel mužstvo lehce okysličit novými tvářemi a zajímala ho jen nejvyšší kvalita. Jenže odlovení hráči dali přednost nabídkám z nejvyšší soutěže. Včetně Tomáše Abrhama, s nímž pojí Veselého přátelství a hrají spolu velký fotbal za Libušín. „Abr je v České Lípě a já to chápu. Je to první liga, on do ní patří a chce hrát na nejvyšší úrovni. Jsem ale rád, že neodešel nikdo z našich hráčů, přestože třeba o Jarába byl v lize také zájem. Kluci si váží toho, jak v Kladně klub funguje, jak se trénuje, jaká je tady parta,“ říká kouč, který občas může ještě naskočit na hřiště, i když jen v kritických případech, protože se hlavně chce soustředit na koučing.

Že se tým nemění (přijdou maximálně dva hráči), to má podle Veselého velké výhody. Hlavní je sehranost, také zažité automatismy při standardkách. Hráči se dokonale znají.

Nevýhodou může být fotbal, jet třeba na nedělní duel utahaný ze soboty se občas nevyplatí. „Úplně s tím nesouhlasím. Hráči jsou na tohle zvyklí a jedná se vlastně jen o pět víkendů, pak už fotbal skončí,“ dodal Jiří Veselý.