Byl to paradox, hlavní okresní soutěž futsalistů - okresní přebor - se roky hrál ve staré a hlavně dost malé hale Bios ve Slaném, zatímco nižší soutěže sice musely jezdit na Stochov, ale tam od roku 2002 stojí hala hezká, tedy nová. Nyní po vybudování nové haly ve Slaném na Hájích se okresní přebor konečně představí v důstojném prostředí. Navíc zde v sobotu koná také Final Four dorostenecké ligy.

Sportovní hala Háje ve Slaném. | Foto: Jan Šebesta

Futsalisté si na sobotu 10. února přichystali v rámci obou důležitých akcí speciální program. Ten odstartuje už ráno zápasy okresního přeboru (9:00) a před atraktivním derby mezi FK Union Slaný a RSC Čechie Slaný (11:20) přijdou na plochu při slavnostním ceremoniálu starosta města Martin Hrabánek a předseda Svazu futsalu ČR Radek Lobo. Oba by měli provést čestný výkop.

Okresní přebor futsalistů se hraje od roku 1991, to bylo ještě na asfaltovém hřišti v dnešním areálu VSH Slaný, podle vzpomínek futsalového guru Pavla Nepila bez šaten a sprch – hráči se převlékali na zde složených panelech a myli se až doma.

O tři roky později se týmy přesunuly do sportovní haly Bios Slaný, ta však měla minimální rozměry hrací plochy a nulové zázemí pro diváky i samotné hráče, včetně chybějící tribuny. Přesto se v Biosce hrála nejvyšší okresní soutěž rovných třicet let. Nižší okresní soutěže se pak dočkaly ještě většího luxusu, a to v roce 2002 dostavěné sportovní haly na Stochově.

Aktuálně hraje okresní přebor devět klubů, z toho sedm ze Slánska, jeden kladenský a jeden rakovnický. V čele jsou Třebusice o jednu výhrou před Čechií Slaný, který v minulém kole nečekaně padla s Fobozem Slaný.

Hymna, proslovy, derby. Futsalisté Slaného jsou za novou halu šťastní, byla snem

Po odehrání hracího kola Okresního přeboru přijde na řad Final Four dorostenecké ligy futsalu. O titul si to rozdají týmy , Mělníka a Chomutova. První semifinále Chrudim - Interobal Plzeň bude rozehráno v 15:00, druhé mezi Mělníkem a Chomutovem v 16:00. V 17:30 se bude hrát o třetí místo a v 18:45 o mistrovský titul.

Všichni příznivci sportu a futsalu jsou tedy zváni do ochozů nové haly na Hájích!