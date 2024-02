A dál byli lepší, trochu zkoprnělá Hostouň se zvedla až je konci poločasu, jenže vyrovnat nestihla.

Po přestávce už tým v zelenobílém převzal iniciativu, ale šance neproměňoval.

Pomohlo až střídání, když Adam Fotr po minutě pobytu na hřišti vtrhl do vápna a zavěsil na 1:1.

Hostouň pak byla blíž k vítězství, ale když v poslední minutě Januška v tutovce nenašel přesně A. Fotra, zápas skončil remízou.

Kladenská Adria si zahraje o semifinále ligy s Varnsdorfem. Rozhodne sobota

Trenér Hostouně Dominik Rodinger začal sympaticky pochvalou soupeři (před týdnem naopak jeho chválilo vedení Sparty B), Slaný podle něj pod trenérem Jiřím Veselým udělalo velký výkonnostní skok.

„Je tam jasný progres, takticky a organizací hry už se vyrovnají některým týmům ČFL. U nás naopak nehodnotím dobře začátek, kdy si necháme dát gól a to pak určí ráz zápasu. Probrali jsme se až kolem 35. minuty, pak už jsme byli až do konce zápasu lepší, ale zase se ukázalo, kde nás tlačí bota – gól prostě nedovedeme vstřelit,“ mrzelo Dominika Rodingera, který byl ale celkově s výkonem hlavně po pauze spokojen a s úrovní zápasu také.

Také Jiří Veselý chválil obě mužstva, na to svoje je za přípravu skoro hrdý. „Až mě naše výsledky trochu děsí, ale máme inteligentní hráče a ti vědí, že jsme jen na začátku cesty a o body se bude hrát jinak. Do poločasu jsme byli asi mírně lepší my, pak nás ale Hostouň přehrála. Je to prostě kvalitní mužstvo, silné na míči a my se ubránili jejich tlaku hlavně dobrou organizací obrany. Zároveň jsme měli pár brejků, tam si řešení představuji ještě jinak,“ mínil Veselý.

Houstouň zahájí jarní boje v ČFL příští sbotu dopoledne na hřišti Českých Budějovic B. Slaný má ještě volno, divize začne až 9. března.

Sokol Hostouň vs. SK Slaný 1:1 (0:1). Branky: 69. Fotr A. - 9. Nádeníček,

Hostouň: Pančev - Bízek, Paulizzi (68. Kostka), Křenek, Venancio, Charvát (46. Rampa), Freisinger, Januška, Klimenda (79. Gerža H.), Etemike (68. Fotr A.), Hucek.

Slaný: Sedlák (46. Junek) – Bíba, Javorek, Mihálik, Lehner – Sváta, Balšánek, Kocourek – Dohnanský (46. Vovk), Nádeníček (55. Novotný), Ceccarelli (65. Veselý).