Předseda Slovanu David Vedral měl místo Hostouně slíbenou náhradu, Zápy. Těm se ale do zápasu moc nechtělo, hráčů má trenér Vrabec taktak. "Asi by to dohromady dali, ale když se nabídla možnost zahrát si proti Slanému, tak byli v Zápech rádi, protože raději dobře potrénují," vysvětlil Vedral.