„Za mne je pozitivní hlavně to, že se hrálo už na přírodní trávě, na které jsme dopoledne nechali ruce,“ byl rád kouč vítězů David Nedvěd, jehož celek čeká ostrý start v B třídě – druhý Braškov.

Švermovu tentokrát scházela velká zimní posila Tomáš Marek (byl s dorostem v Kosmonosech) a dál chybí i nedávno vážně zraněné duo El-Mokhtary – Vysloužil. Maročan naštěstí nemusí s kotníkem na operaci, naopak z Lidic získaný Tomáš Vysloužil musí s rukou do dlahy a delší dobu bude mimo.

David Nedvěd ale musel jednu nepříjemnost řešit a týkala se zápasu krajského přeboru dorostu, v němž spojený celek Švermova a Hostouně po vedením ex-ligistů Petra Trappa a Tomáše Marka padl v Kosmonosech 1:2. Hlavně přišel o vyloučeného Ondřeje Frühaufa za kontakt s brankářem Divišem, jenž skončil v nemocnici a má zlomenou klíční kost. „Rozhodčí to popsal jako úmysl a faul kolenem, ale my si zápas nahrávali a budeme svého hráče bránit, oba kluci šli podle nás do souboje rovnocenně. V duelu bylo od rozhodčího několik pochybení, což chceme s disciplinárkou probrat,“ vysvětlil Nedvěd.

Doplňme, že Ondřej Frühauf patří k nejtalentovanějším klukům ze Švermova a zahrál už si i za áčko. Hostoval také v ligovém dorostu Kladna.