„Koncovka nás opravdu nejde, netrefovali jsme ani z jasných pozic, ale trochu to přičítám únavě, protože jsme klukům v rámci minisoustředění naložili dost a byli pak trochu zatavení,“ částečně omlouval svoje svěřence trenér Martin Škvára.

Je celkem spokojen s tím, jak se povedlo mužstvo v letní přestávce doplnit. Odešel sice rychlík Sekanina i velezkušený Galbavý, ale dorazil velmi talentovaný Matyáš Bartoš z SK Kladno, ze stejného klubu pak Doksy získaly také Jakuba Jandu a Tomáše Čapka (o něm se ale bude ještě jednat, práva drží Hřebeč). Oba dlouho hráli za béčko SK a nyní se posunou o soutěž výš. Dorazil také Štěpán Dojczán z Brandýska, pro něj to bude zajímavý skok o tři soutěže výš.

Doksy čeká na úvod krajského přeboru dost těžký los, protože začnou na půdě silného Poříčí, pak ve vloženém středečním kole pojedou do daleké Čáslavi, která spadla z divize. To samé potkalo Nespeky, prvního dokeského domácího soka. „Pak ještě jedeme do Tochovic, takže žádný med, ale nelekneme se. Tým se podle mne zase posílil, zkvalitnil a budeme s ním chtít větrat vršek tabulky jako loni. Kdyby se nám povedlo držet do pátého šestého místa, budeme spokojeni,“ dodal Martin Škvára.