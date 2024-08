Do zápasu vstoupily Tuchlovice rozpačitě a po první akci soupeře ve 3. minutě inkasovaly laciný gól. Záhy však odpověděl Pudil a střelci se činili až do konce poločasu. Tempo šlo ještě jednou do vedení, ale pak předvedl individuální akci pořád rychlý Cabejšek a střelou zpoza vápna vyrovnal. Navíc se po akci Pihrta trefil kanonýr Jaroš.

Hrál se svižný fotbal nahoru dolů, což vydrželo i po obrátce, kdy týmy prostřídaly. Šance byly na obou stranách, vyrovnání přišlo po TK Pražanů v 54. minutě.

„Bohužel poté došlo ke zranění Kračka (koleno) a Brnovjáka (achillovka) a my oběma přejeme brzké uzdravení,“ litoval kouč Tuchlovic Miroslav Supáček, podle něhož je tým na první mistrovský zápas na půdě nováčka přeboru Tuchoměřic připraven. „Ještě dotrénujeme pár věcí a věřím, že na sobotu budeme nachystáni.“

AFK Tuchlovice - Tempo Praha 3:3 (3:2). Branky Tuchlovic: Pudil, Jaroš, Cabejšek

Tuchlovice: Skalák (60. Cimrman) – Pilař (46. Brnovják), Pudil, Nosek (70. Pilař), Ditrich – Kubů, Tóth (46. Bureš), Cabejšek (46. Kraček, 63. Tóth), Pihrt, Sedláček (64. Kárník) – Jaroš (46. Kraus).