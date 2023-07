Už do poločasu zakončila pohlednou kombinaci produktivní mladoboleslavská posila Leitl a následně byl faulován Vopat a Kott z penalty zvýšil na 0:2.

Po přestávce se trefili i domácí, nicméně ani Velvary nezůstaly pozadu a Kim Dongha přidal jejich třetí branku.

Statečné Hořovice v nastavení neuhlídaly novou hvězdu Hostouně Etemikeho

"Byla to povedená generálka a celý realizační tým jsme byli spokojeni s některými pasážemi. Byly ale i takové, které nám ukázaly, co je ještě potřeba vylepšit," mínil trenér Zdeněk Hašek, podle něhož se forma mužstva bude teprve ladit, protože ještě v pátek borci tvrdě trénovali do osmé hodiny večerní.

Velvary také dost pozměnily tým. Noví jsou třeba brankáři, Daniel Spilka z Dukly a Simon Slanina ze Žižkova. Obranu vyztužili Jelínek ze Sparty, Žezulka, zmíněný střelec Leitl, Trávníček, Břeh z Dukly či Král. Opěrné body však zůstaly, ať už Vopat, Richter, Kott, Šustr či Rubeš, dařilo se i v přípravě, a tak by tým měl být od úvodu sezony ve formě.

Sestava Velvar: Spilka (46. Slanina) - Jelínek, Žežulka, Šustr, Chábera - Leitl, Kott, Trávníček, Duong, Havránek - Vopat. Střídali Rubeš, Břeh, Král, Šlegl, Kim Dongha.