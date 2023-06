O uplynulém víkendu vyrazili fotbaloví žáci ze Zákokan poměřit síly na turnaj do německého Arendsee. Zejména klukům se ve velké konkurenci dařilo ohromně, s trochu štěstí pronikli až do finále a teprve tam je zastavil výběr čtvrtmilionového severoněmeckého hanzovního města Lüberck.

Germany Cup a stříbro pro Fotbal Zákolany | Foto: Fotbal Zákolany

Na úvod turnaje pořadatelé překvapili zákolanskou výpravu dotazem, zda by při zahájení nepředstavila svoje freestylové dovednosti. "V improvizovaném složení jsme za deset minutek nacvičili krátké představení, protože jsme nechtěli odmítnout a navíc nás velmi potěšilo, že i tam vědí, co náš klub také zdobí," chlubil se trenér Ivan Novák.

Zákolany vyrazily na západ se dvěma celky. Holky měřily síly v kategorii U12 a kluci v kategorii U13. Děvčata předváděla sice technický hezký, ale neúčelný fotbal a největší problém byl vstřelit branku. Hrálo se 8+1 a podle pravidel dospělých. Nakonec z toho byly dvě prohry, tři vítězství a dvě remízy, což stačilo na celkové 8. místo.

Kluci se rvali v těžké sedmičlenné skupině, z níž postoupil do finále jediný tým - vítězný. Už v pátek večer nastoupily Zákolany proti Blankenburger FV a s týmem z dvacetitisícového města uhráli pouze bezbrankovou remízu, což byla spíše ztráta. V sobotu ale vlétli na SV Plate a zvítězili 3:0. Týmu, který má dvanáct kategorií v mládeži, nedali šanci.

Dále je čekal protivník z Berlína - FSV Berolina Stralau. Pro Zákolany neznámý sok, který se však v Česku měří úspěšně s Duklou či Spartou a je partnerským týmem Slavie Praha na úrovni mládeže i mládežnických trenérů. "Byla to velká výzva, ale vítězství bylo povinností. Aplikování hry pouze se dvěma obránci a naopak čtyřmi útočníky se vyplatila a vyhráli jsme 2:0," komentoval cenný výsledek Ivan Novák.

Jenže namlsané mužstvo od Zákolanského potoka následně padlo smolně s dánským Bredballe IF. Ten má v tréninkovém centru osm hracích ploch, měl v kádru 40 hráčů (!) a zaskočil Čechy agresivní hrou. Tip se nelekli, pustili Dány k jedinému pokusu na branku, ale to byla penalta. A protože sami neskórovali, padli 0:1. "O nervák bylo postaráno. Museli jsme v neděli všechno vyhrát a ještě spoléhat na klopýtnutí soupeřů," ulevil si Ivan Novák.

V neděli čekal jeho partu okresní tým Dingelstadt SV a vyslanci třicetitisícového města Lokomotiv Aschersleben. Byly to bitvy, jenže obě Zákolany těsně zvládly 1:0, a po sečtení všech výsledků skupinu vyhrály o jediný gól. "Vyplatila se nám útočná odvaha během celého turnaje," líčil šťastný Novák.

Finále proti VfB Lübeck bylo už těžké. Proti prťavým Zákolanům stáli borci čtvrtmilionového města hrajícího třetí Bundesligu. A to bylo nad síly hostů, prohráli 0:2. "Byl to však dobrý a vyrovnaný fotbal, hlavně prvních deset minutek do soupeřova prvního vystřídání. Biologická převaha soupeře byla potom znát ve všech aspektech hry a soupeř zaslouženě vyhrál. Takže ponaučení do příště? Musíme víc vyrůst," usmál se na závěr Ivan Novák a všem členům výpravy poděkoval za skvělou reprezentaci klubu, Zákolan i České republiky.

