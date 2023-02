To byl třeba příklad prvním výhry domácího Baníku, který přejel Hostouň 6:0. Jen prostě švermovská parta tentokrát měla lepší seřízenou mušku. „Po dvou herně nezvládnutých zápasech můžu říci, že mám radost i z předvedené hry, kde jsme se snažili kombinovat. Nicméně soupeř nám nedal nic zadarmo a několikrát nás podržel brankář - to zřejmě rozhodlo,“ hodnotil trenér Ladislav Trejbal, který věří, že jeho tým dokáže zlepšený výkon přenést i do dalších zápasů. Dodal, že při pohledu na prázdné střídačky náhradníků většiny týmů doufá, že se podaří nemocným hráčům uzdravit a turnaj dohrát v naplánovaných termínech.