Gól, který nikdo neviděl! I tak se o rozhodujícím zásahu kladenského Zdeňka Folprechta proti Štětí v sobotním divizním utkání mluvilo. A ač závěry z videa vypadaly, že se skutečně o branku nejednalo a obránce Štětí vykopl míč z brankové čáry, našly se i hlasy, které správnost rozhodnutí arbitrů uznaly. Je to téměř paralela s finále mistrovství světa 1966, které Angličané vyhráli nad Němci také brankou, u níž dlouho nebylo jasné, zda byla, nebo nikoliv.

SK Kladno - SK Štětí 2:1 / Divize sk. B / 21. 10. 2023 | Foto: Bohumil Kučera

Zkušený sedmdesátník Pavel Sak měl podle svých slov dokonalý výhled stejně jako asistent rozhodčího, který pak dal pokyn branku uznat. „Viděl jsem úplně přesně celou situaci, protože jsem stál na brankové čáře u tribuny. Míč úplně jasně překročil brankovou čáru, teprve pak ho hráč vykopl. Pomezní to viděl úplně stejně jako já a okamžitě mával gól,“ má jasno Pavel Sak.

Trenér mládeže SK Kladno Milan Mikula měl výhled podobný, s kamarádem Markem Abrhamem, trenérem Velké Dobré, jen seděli na tribuně, byli tak o kousek výš než stojící Pavel Sak. „Shodli jsme s Markem, byl to jasný gól. Kdyby to bylo obráceně, řekl bych to taky. Hráč sice stál před brankovou čarou, ale nohou míč vytáhl zpoza ní. Víc k tomu nemá cenu říkat, dokud někdo nepřinese nějaký důkaz, že to bylo naopak,“ rezolutně říká Milan Mikula.

Kladno slaví, ale rozhodnutí bylo hodně kontroverzní. Byl to vůbec gól?

Sám autor branky Zdeněk Folprecht prohlásil po zápase a zhlédnutí videa, že se za tenhle gól stydí a názor do neděle nezměnil, byť také jemu se ozvali lidé, podle nichž branka platila správně. „Moje pocity se nemění, ale to samozřejmě neznamená, že to bylo tak, jak to teď vypadá. Nikdy jsem neříkal a dokonce ani při mých televizních komentářích, že mám patent na pravdu a že něco je stoprocentní. Jde o můj co nejupřímnější názor a ten jsem nezměnil, podle mne to gól nebyl,“ říká Folprecht, známý komentování celého fotbalového dění.

Při střele stál kolmo k brance, takže neviděl situaci dokonale. Radoval se, když viděl asistenta rozhodčího, jak zvedl praporek. „Pár vteřin jsem měl velkou radost, protože jsme do soupeře bušili celý zápas a nemohli dát gól. Ale už v hloučku spoluhráčů jsem se kluků ptal, jak to viděli a jistí si nebyli. Kapitán hostů Obrtlík, s nímž jsem komunikoval během utkání, mi pak řekl, že to gól být nemohl a zbytek jsem viděl na videu po utkání,“ řekl Folprecht Deníku.

Zdroj: Bohumil Kučera

Škvára připomněl Albánii a vyloučení Chytila

Dlouhé roky hrál první i druhou ligu za Kladno Jiří Škvára, později úspěšný trenér. Proti nepravostem ve fotbalu vždycky bojoval, tady se ale Kladna a rozhodčích zastal. „Já tu situaci neviděl tak dobře, abych mohl s jistotou něco tvrdit. Ale viděl jsem, že v první půli rozhodčí mohl odpískat proti Štětí ne jednu, ale určitě dvě penalty. To ale hosté neprotestovali, vše se jim zdálo v pořádku. Ani během hry jsem neviděl, že by sudí někomu připískával, a kdo na stadionu byl, dá mi za pravdu. Vůbec nevím, proč se řeší ta zmíněná situace. Byla sporná, to ano, ale rozhodčí musí nějak rozhodnout. A ve fotbale to chodí tak, že sporné výroky vás jednou naštvou, jindy ale díky nim vyhrajete,“ říká Jiří Škvára.

Folprecht férově přiznal, že se za svůj gól stydí. Jak reaguje okolí?

Přidává paralelu s reprezentačním duelem Albánie – Česko, kde za stavu 1:0 Češi vyrovnali, ale rozhodčí mínil, že rukou a nejenže branku neuznal, ale zároveň vyloučil jejího autora Chytila. „A vidíte, měli techniku, měli VAR, stejně to rozhodli, jak rozhodli. Jeden bude říkat, že gól byl rukou, druhý, že ramenem. Stejná věc se v podstatě stala v Kladně,“ myslí si Jiří Škvára.

Také fanoušek Pavel Kiliáš měl jiný názor než hráči Štětí, v diskusi pod článkem Kladenského deníku to dal jasně najevo. „Ano fandím Kladnu. Jsem i starší, přesto jsem viděl, že hráč hrál za brankovou čárou. Ví to i on, a ani neprotestoval. Nevím, proč zrovna Kladnu by měli rozhodčí pomáhat, zvláště, když neodpískal jasnou penaltu. A nikdy tomu tak nebylo, ba naopak,“ zlobí se Kiliáš.