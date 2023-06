Ukázali srdce bojovníků. Utkání s Teplicemi jako by kopírovalo celou sezonu. Fotbalisté SK Kladno do devatenácti let prohrávali 0:2, což bychom mohli přirovnat k nepovedenému podzimu. Jenže pak tu máme jarní spanilou jízdu, která deklaruje i obrat v utkání na 3:2! Tímto výsledkem se starší dorostenci dostali v České lize o bod před Meteor Praha, a právě u tohoto soupeře hrají poslední utkání, které rozhodne o posledním sestupujícím.

SK Kladno - FA Jablonec 0:3 (0:2) / ČLD U 17 / 2. 10. 2022 | Foto: Bohumil Kučera

Zvládli důležitý anglický týden. Minulou středu remizovali starší dorostenci SK Kladno na hřišti v Písku 0:0, kde v poslední minutě trefili břevno. O víkendu přehráli doma třetí Teplice 3:2, když prohrávali 0:2. Tentokrát měli kliku, rozhodující gól dali v 92. minutě! Díky čtyřem získaným bodům se dostali na nesestupové místo o bod před Meteor Praha.

O víkendu je tak čeká poslední zápas sezony o vše, protože hrají právě na půdě Meteoru. „V Písku jsme byli lepším týmem, ale moc šancí jsme si nevytvořili. V utkání s Teplicemi ukázali kluci obrovskou vůli a srdce, když dokázali v poslední minutě strhnout vítězství na svou stranu. O všem rozhodne závěrečné utkání,“ řekl kladenská trenér Jan Pejša.

Náročný týden absolvovali i hráči SK Kladno do sedmnácti let. Ti remizovali v Písku 1:1 a prohráli s Teplicemi 2:3. Někteří hráči hráli ještě za mladší dorost v krajském přeboru. „Kluci nastoupili v sedmi dnech již ke čtvrtému utkání a za velmi náročný týden jim patří velké poděkování. Proti silným Teplicím trápili soupeře po celý zápas, i když moc sil už nezbývalo,“ hodnotil Radek Duda, trenér Kladna.

Starší dorostenci SK remizovali v krajském přeboru se Spartakem Příbram 1:1 a jejich mladší kolegové vyhráli 3:1. Utkání hodnotil kladenský trenér Marek Novobilský. „V prvním poločase jsme nepodali dobrý výkon a prohrávali. Ve druhé půli jsme se zlepšili a dokázali nepříznivý výsledek otočit.“

ČLD U19: SK Kladno - FK Teplice 3:2 (1:2)

Sestava: Ševce - Truhlář, Kácl, Bokša, Novák - Kalina, Fajka (84. Procházka), Veselý (67. Hoffmann 88. Zoubek), Duda, Došek - Janega (67. Eška)

Branky: 2x Bokša, Došek

KPSD: SK Kladno „B“ – SK Spartak Příbram 1:1 (0:0)

Sestava: Vajshajtl - Novobilský (80. Justra), Kos (56. Maxant), Rottner, Kejzlar - Mysliveček, Kolka - Kopta (56. Haluza) Debroise (46. Požár), Procházka (70. Fedorovych) - Klein (46. Mucha)

Branky: Maxant

ČLD U17: SK Kladno - FK Teplice 2:3 (1:1)

Sestava: Tunka – Abrhám (60. Hůla), Požár, Kopta, Kejzlar – Haluza (46. Palán), Zoubek, Maxant (69. Rekl), Mucha, Procházka (60. Feřtek) – Eška

Branky: Eška (pk.), Mucha

KPMD: SK Kladno „B“ - SK Spartak Příbram 3:1 (0:1)

Sestava: Lhota (41. Vojtíšek) - Svoboda, Abrham, Hůla, Bhaaddin Talai Al-Khewani – Rekl, Haluza- Měchura, Havel, Palán - Feřtek

Opakovaně střídali: Novobilský, Assar, Přerovský

Branky: 2x Feřtek, Rekl

Mladší žáci prošli jaro bez ztráty bodu a nastříleli přes sto gólů

Starší žáci SK na hřišti v Mladé Boleslavi padli 2:4. Rozhodl už první poločas, který skočil 3:0. „Tentokrát se nám zápas nepovedl. Dostali jsme dva rychlé góly a darovali soupeři první poločas, který rozhodl o výsledku utkání,“ řekl Jaroslav Hamouz, trenér Kladna.

Na hřišti v Mladé Boleslavi prohráli i starší žáci SK Kladno do čtrnácti let – 1:2. „V první půli jsme byli lepší týmem, vypracovali jsme si mnoho šancí, které jsme trestuhodně neproměnili. Druhá půle byla vyrovnaná. Po chybě jsme inkasovali a svoje šance neproměnili, což nás stálo lepší výsledek,“ litoval kladenský trenér Josef Procházka.

Poslední mistrovské utkání hráli v České lize mladších žáků fotbalisté SK Kladno do třinácti let na hřišti Střešovic Praha. Ač měli hostující hráči územní převahu, nedokázali se pořádně střelecky prosadit a prohráli 1:2. „Bohužel jsme to byli my, kdo udělal první chybu, a soupeř ji dokázal potrestat. Bylo pro nás složité prosadit se přes některé domácí hráče, nebyli jsme dostatečně přesní v kombinaci,“ shrnul kladenský trenér Pavel Drsek.

Svou spanilou jarní jízdu dotáhli mladší žáci SK Kladno do dvanácti let až do konce. Ve dvanáctém utkání dokázali po dvanácté vyhrát! Tentokrát na hřišti Střešovic 8:1. „Soupeř hrál hodně defenzivně a nám se ho podařilo zlomit až v poslední třetině. Pak už jsme na hřišti zcela dominovali. Klukům musím za jarní část sezony poděkovat, je vidět, že táhnou za jeden provaz,“ je rád Michal Zachariáš, trenér Kladna.

ČLŽ U15: FK Mladá Boleslav – SK Kladno 4:2 (3:0)

Sestava: Nohava – Mezera ( 65. Chvalník), Kučera, Šindler, Drechsel – Jílek, Šiktanc, Šťastný, Polák (55. Justra), Novák (18. Peroutka) – Burle

Branky: Šťastný, Burle

ČLŽ U14: FK Mladá Boleslav – SK Kladno 2:1 (1:1)

Sestava: Koloušek – Fitko, Polcar, Kyjanka - Šmolík (60. Kalík), Antonov, Chvalník, Bacílek (50. Hauge), Hájek (41. Martinovský) – Pešek, David

Branky: Bacílek

ČLŽ U13: SK Kladno – SK Střešovice 1911 1:2

Sestava: Lhota, Jakub Jícha - Pleiner, Vejvoda, Paur, Jan Jícha, Zachariáš, Skála, Melka, Evan, Volkov, Drsek, Svoboda, Macháček

Branky: Drsek

ČLŽ U12: SK Kladno – SK Střešovice 1911 8:1

Sestava: Vávra, Doležal – Krakovský, Soukup, Poloček, Kučera, Rindoš, Lukáč,

Kalinová, Hlava, Topolanský, Otcovský

Branky: 4x Lukáč, 2xSoukup, Hlava, Poloček