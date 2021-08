V Pardubicích vždycky hokej přebíjel fotbal, ale v posledních letech tvrdě zaútočil fotbal. Promyšlená přestupová politika, přesné kroky, strategie, to vše katapultovalo místní klub ze třetí ligy až do té nejvyšší a byť nemají „perníkáři“ ještě hotový stadion, drželi se loni jen těsně za českou špičkou. Letos si koupili z Plzně další prospekt, dvacetiletého krajního obránce Jana Halásze. Právě on je jediným aktuálním odchovancem Kladna v nejvyšší soutěži.

Sokol Hostouň - FK Pardubice 0:1 prodl., MOL CUP, 25. 8. 2021, kladenským odchovanec Jan Halász | Foto: Bohumil Kučera

Na středeční pohárový duel Pardubic v Hostouni to měl Jan Halász rozhodně nejblíž z hostujícího týmu. A možná i blíž než hráči Hostouně, která v mužstvu žádného odchovance nemá. Zůstal totiž doma u rodičů v Kladně, odkud to měl autem do Hostouně jen deset minut. Ale fotbalový zápas si tam zahrál poprvé v kariéře. „Už jsem tady byl s béčkem Plzně na zápase ČFL, ale tehdy jsem byl jen náhradník a na hřiště se nedostal. Teď se to povedlo a byl to těžký zápas,“ uznal Halász, jehož tým postoupil až po gólu Sychry v prodloužení. „Sice jsme hráli na jednu bránu, ale zase musím říci, že Hostouň dobře bránila a měla dobré výpady. Gól mohli klidně dát, přesto si myslím, že naše výhra je zasloužená,“ mínil po 120ti minutách tvrdého boje.