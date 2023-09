Devadesát minut tvrdě makal, „brousil“ lajnu, přesto Petr Hampl našel dost síly na sprint přes půl hřiště. Pak přibrzdil a poslal Matěji Šnoblovi dokonalou přihrávku. Kladnu přinesla rozhodující gól a nakonec i senzační postup do třetího kola Mol Cupu, do něhož už vstoupí špičkové kluby z nejvyšší soutěže.

Pohárová senzace, divizní Kladno porazilo doma druholigový Varnsdorf 2:1. Petr Hampl připravil rozhodující gól Matěji Šnoblovi | Foto: Foto: David Klier

Hampl je jednou z letních posil Kladna ze Zbuzan. Ale fotbal tenhle třiadvacetiletý borec začal hrát o dost dál, ve Vrchotových Janovicích. Brzy se stěhoval do Benešova a právě tady ho vychovali až do České fotbalové ligy. V týmu brzy patřil k nejlepším, a tak mu hodila laso ligová Mladá Boleslav.

Tam se nakonec neprosadil a přes hostování v Ústí nad Labem, Vyšehradě a Zbuzanech skončil nakonec v Kladně. Hráč, o něhož byl zájem i na jiných dobrých adresách, je zatím na stadionu Františka Kloze spokojen a rád by pomohl dostat sem aspoň třetí ligu, ve středu si však užíval hlavně euforii po postupu přes Varnsdorf.

Petře, kde se ve vás vzala v poslední minutě ta energie ke krásné křídelní akci?

Cítil jsem se celý zápas dobře a trenéři mě povzbuzovali, že je to o nábězích za obranu. Měl jsem z toho i velkou šanci, kterou jsem bohužel neproměnil. Na tom konci ani nevím, kde jsem tolik síly našel. Vyhecovali mě diváci, a tak jsem běžel a věděl, že toho góla dáme…

Ale akci jste přibrzdil, to byl záměr?

Když jsem se na půlce rozebíhal, myslel jsem, že mám víc místa, ale periferně jsem začal tušit, že se ke mně obránce přibližuje. Pak už bylo jasné, že mu neuteču, tak jsem zkusil klasický rohlík před bránu s tím, že tam někdo bude. Matěj (Šnobl) tam byl a krásně to uklidil…

Zaběhali jste si hodně, že, Varnsdorf měl také výborné pasáže?

Byl to strašně těžký zápas, soubojový, ale tým to neskutečně odmakal. Naběhali jsme dost bez míče, ale když chceme hrát proti lize a dostat v dalších kolech třeba ještě lepší týmy, tak tohle skousnout musíme.

V kabině jsem při vítězném pokřiku zaslechl, že teď chcete Spartu?! Jakože Priskeho, Birmu a Haraslína s Kuchtou?

Jasně, chceme Spartu nebo Slavii, přece proto fotbal hrajeme, pro takové zápasy!

Ale potřebovali byste asi hrát zase doma, tam jste zatím úchvatní. Jenže vyjedete ven a dost, přitom v neděli v Lounech už uspět potřebujete…

Je to tak jak říkáte, ale sám nevím, čím to je. Doma dovedeme porazit každého, zatímco venku jsme poloviční. Jestli se bojíme, nebo co, nevím. Doufám, že v Lounech už vyhrajeme a otočíme to v náš prospěch.

Jste v Kladně pár měsíců, byla po konci ve Zbuzanech dobrá volba?

Za mně super, jsem strašně spokojený. Co se týče zázemí, realizačního týmu, diváků, kteří sem chodí. Jim speciálně bych chtěl poděkovat, protože jich chodí fakt hodně a skvěle nás povzbuzují.

Roky jich chodilo málo, hrstka. Ale vy hrajete fotbal, který je baví…

Je pravda, že doma jsme stoprocentní se skóre nějakých 15:2, co je možná přilákalo. Dokážeme jim nabídnout dobrý fotbal a oni nám zase pomohou svými hlasivkami. To je úplně fantastické a moc si toho vážíme.