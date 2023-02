S mužstvem dál žil, chodil na zápas, ale už málokdo věřil, že by se borec původem ze Hřebče k aktivnímu fotbalu vrátil. „Několikrát jsem se chtěl vrátit, ale nikdy to nevyšlo. Vždycky, když jsem to zkusil, ucítil jsem bolest, pořád jsem to měl někde v hlavě. Teď už jsme měsíc v tréninku a je to zatím dobré, a tak jsem dneska zkusil poprvé dvacet minut. Jsem šťastný, že se to povedlo,“ usmíval se po utkání hráč, jehož trenéři Tomáš Abrham a Jan Švambera poslali na hrot útoku.

A dokonce málem skóroval a nohou, byť jako hodně vytáhlý borec dával góly spíš hlavou. „Škoda, že jsem dřevák a neposlal jsem míč k tyči. Mohl jsem rozhodnout,“ trochu litoval.

Co se vlastně Hanzlíkovi před dvěma a půl lety stalo? Nejdřív mu v koleni ruplo, do toho se přidal zánět a pak problémy s chrupavkou. „To i proto, že jsem hrál přes bolest. Ale pak jsem naposiloval stehno a zřejmě to pomohlo,“ myslí si.

Ač jeho tým v sobotu s Tuchlovicemi nevyhrál (1:1), pro Hanzlíka to vítězství bylo.

Koleno drželo, nebolelo.

Foto: Béčko Kladna smírně s Tuchlovicemi, po letech se vrátila uzdravená opora

Nevadila ani umělá tráva, která hráčům po zranění kolena nedělá dobře. „Říká se to, ale já už asi měsíc trénuji jen na ní a všechno je v pohodě,“ vypráví borec, jenž ví, že musí po obrovské pauze začít zatím v béčku a po menších dávkách, ale cíl má jasně nastavený. „Chci se vrátit do kladenského áčka. Fotbal jsem nepřestal milovat a milovat ho budu, takže ta pauza byla na psychiku těžká. Proto jsem to pořád zkoušel znovu a znovu. Bolest mě vždycky zastavila, ale teď je to naštěstí úplně jiné, nic nebolí. Snad to vydrží a já si ještě pár sezon zahraji. Je mi sice už 28, ale nějakou dobu ještě ve formě být mohu,“ dodal Štěpán Hanzlík.

Bude potřebovat hodně vůle, takže držíme palce!