Na Doksech se hraje dobrý fotbal už řadu let a zdálo se, že uplynulá sezona bude tím nejlepším, co klub dokázal. Dlouho se pral o vítězství v A třídě, nakonec skončil třetí. Tak vysoko nikdy nebyl.

A protože mužstva jako Lhota, Tatran nebo SK Rakovník do A třídy nechtěla a druhá Nelahozeves nahoru nechtěla, vyšlo to i na Doksy, ač vedení fotbalu před rokem vydalo nesmyslné nařízení, že postupovat mohou maximálně kluby umístěné na druhém místě.

„U nás to bylo tak, že když nám kraj nabídli, hráči měli jasno hned, ale vedení muselo všechno probrat. Nakonec kývlo právě kvůli hráčům. Já osobně jsem rád, bude to výzva a pro klub i obec největší fotbalové maximum. Protože cpát se kamkoliv výš je pro Doksy naprostá hloupost, o tom jsem pevně přesvědčen,“ říká jasně trenér Martin Škvára.

Na otázku, zda je šťastný, se ale jen usmívá. „To je zvláštní slovo, nicméně já jsem spíš rád, že to bude změna. Zkušenost pro mladé kluky, kteří si už nikdy takovou soutěž zahrát ani nemusí,“ myslí si trenér Doks.

Má několik důvodů, proč se nebojí fiaska. Svoje hráče a jejich kvalitu zná. Nahlas také uvažuje nad tím, že přebor v podstatě nemusí být o tolik těžší soutěží než bude A třída. „Z divize sletěla mužstva, kde fotbalisty platit museli a třeba teď už nebudou moci. Do přeboru pak půjdou s jiným kádrem,“ vysvětluje Martin Škvára s dovětkem, že A třída bude hodně nabitá. „Z přeboru sem spadla spousta silných klubů, které nemusí přijít o hráče, protože je neplatily. Už teď tam byly samé kvalitní týmy, k tomu přibudou třeba béčka Kladna na Slaného. Ty když nabijí sestavu áčkaři, určitě budou mít ještě větší sílu než mají normálně. A třída bude prostě těžká soutěž a přebor sice také, ale když z něj sestoupíme, tak se prostě jenom vrátíme do A třídy.“

Co se týče posil, Doksům se povedlo přivést kvalitního obránce Lhoty Radislava Neumana a chtěly by ještě jednoho nadstandardního hráče, o jehož příchodu jednají. Odejít nechce nikdo, a kdo by si na přebor nevěřil, může pomoci třeba nově založenému béčku, které je ale určeno hlavně pro osmičku čerstvých dorostenců s doplněním o zaniklé staré pány. „Někteří kluci si nejsou jistí, že na kraj budu mít. Dohodli jsme se, že to nechají na mně, abych to posoudil. Mohou si být jistí, že trápit je za každou cenu nebudu, to by si za roky služeb Doksům nezasloužili,“ říká na rovinu.

Doksy si postup do I. A třídy nemohly naplánovat lépe. Už mají dokončen moderní areál, za který se nemusí stydět vůbec před nikým. Příští rok navíc oslaví 110 let od svého založení, také to zapadá do rámce současných úspěchů. „A já věřím, že ostudu v soutěži dělat nebudeme,“ těší se Martin Škvára, i když sám říká, že aktuálně se ještě víc těší na dovolenou.

On i jeho tým si ji zaslouží, odehráli fantastickou sezonu.

