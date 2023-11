/FOTO, VIDEO/ Hosté z Opavy vesele křepčili se svými věrnými fanoušky, domácí Velvary zahalil smutek. Ve čtvrtém kole MOL Cupu jejich fotbalisté prohráli s druholigovým klubem 1:2 a cítili křivdu. Brankář Daniel Spilka měl slzy na krajíčku, předseda David Vedral koukal smutným prázdným pohledem. „Taková šance, abychom se dostali mezi osm nejlepších týmů, se už nikdy opakovat nebude,“ hlesl zklamaně.

Pohárový duel MOL Cupu Velvary - Opava | Video: Deník/ Rudolf Muzika

Atmosféru velkých zápasů s ligovými mužstvy už ve Velvarech dobře znají, vždyť tu hrály i Slavia nebo Baník Ostrava. Na Opavu přišlo i před chladné počasí 1000 fanoušků a ti domácí věřili, že se jim povede další senzace. Vyřadili už Vlašim, Pardubice a teď se chystali na druholigovou Opavu. „Doma jsme si věřili,“ hlásil Josef Jakab, důležitá postava duelu.

Před jeho začátkem ještě emoce seděly někde daleko na mrazáku a k rozpálenému ohni se teprve měly přesunout. Dobře si popovídali oba trenéři Zdeněk Hašek a Miloslav Brožek, v hledišti zasedl s úsměvem asistent trenéra Slavie a zároveň narozeninový oslavenec Zdeněk Houštecký (52), v hledišti se pohyboval ex-slávista Martin Latka, v hledišti moderátorka ČT Darina Vymětalíková. Však bydlí za humny…

Velvarští všem chtěli udělat radost, začali nadějně, ale po deseti minutách Opava najednou převzala ostře taktovku, začala vršit šanci za šancí, nastřelila břevno a pak se po rohu konečně gólově prosadil hlavičkující Rataj. „Na týmech byl zpočátku vidět rozdíl. Ten je třeba v regeneraci, hráči toho mají po sezoně plné kecky, navíc soupeř má širší kádr. Do toho těžký terén a kvalitní hosté, proto jsme se do zápasu dostávali špatně,“ komentoval první dějství Zdeněk Hašek, velvarský lodivod.

Po obrátce ale jeho tým zabral. Žežulku stáhl kouč z útoku na stopera a rázem měla Opava problémy. Leitlovu šanci ještě přežila, ale střídající Jakab se hlavou oblečenou do tankistické helmy prosadil přesně – 1:1! „Obránce naštěstí stál, tak jsem ho zkusil předskočit a pak už jen míč uklidil,“ popisoval šťastný střelec svou trefu.

Najednou vládli na hřišti domácí! Jakab měl další šanci, ale zbytečně přihrával. Pak brankář hostů Richter sice zasáhl míč v pádu před Leitlem, ale meruna se odrazila a druhý zákrok gólmana už vypadal podezřele. Rozhodčí Klíma měl jiný názor a penaltově neposoudil ani další střet Omaleho s Jakabem. „Jde o to, že soupeřův hráč tmavé pleti do toho šel jako blázen, trefil mě na nohu, a jen proto, že neumím při svých dvou metrech spadnout, tak to možná jako faul nevypadalo. Ale určitě to faul byl a výkon rozhodčího mě mrzí,“ měl jasno Josef Jakab.

Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika

Definitivní zlom pak přinesla 82. minuta. Rataj atakoval Cháberu, jenž měl míč pod kontrolou, ale pak uklouzl, hostující borec ho důrazně a pomocí chycení ruky obral o míč a sám před Spilkou nezaváhal.

Rozhodčí gól posvětili, jak byste rozhodli Vy?

Zdroj: Slovan Velvary

„Za Tomáše Rataje jsem rád. Je to fotbalista s velkým potenciálem,“ chválil dvougólového pátečního střelce kouč vítězného týmu Miloslav Brožek.

Velvary ještě mohly vyrovnat, v závěrečném tlaku však Rubeš po centru netrefil hlavičku zblízka ideálně. „V poločase jsme si něco řekli a najednou to bylo lepší. Vyvrcholilo to gólem, po němž bylo momentum na naší straně a byli jsme i lepší. Byla tam dvě sporné situace, ale neumím posoudit z lavičky, až to uvidím na videu. Rozhodla naše hloupá chyba, podobně jsme prohráli v Zápech – máme míč a z ničeho necháme soupeře dát branku,“ litoval Zdeněk Hašek, ale dodal, že pohárový duel byl třešničkou na dortu jinak skvělého podzimu. „Na hráče se rozhodně nezlobím a nechci, aby to tak měl někdo v hlavě, že se nepostoupilo. Udělali jsme tady kus práce,“ byl přesvědčen.

„Soupeř proti nám odehrál výborné utkání. My jsme hráli dobře v prvním poločase, ve druhém to byla válka,“ podotkl opavský stratég Miroslav Brožek. „Rozhodlo naše nastavení, vůle vyhrát. Kluci si sáhli na fyzické dno,“ pokračoval kouč šťastných vítězů, kteří si nadšeně fotili dva pštrosy za plotem velvarského areálu.

Domácí už tak nadšení nebyli, přitom třeba Josef Jakab naskočil po měsíční pauze bez tréninku. Radost z gólu mu pak zkalil konec zápasu. „Energii jsem měl já i kluci, věřili jsme, že to zvládneme, vždyť tady se může hrát tak daleko v poháru jednou za padesát let. Bohužel to nevyšlo,“ litoval jediný páteční velvarský střelec.

Slovan Velvary – SFC Opava 1:2 (0:1). Branky: 56. Jakab – 43. a 83. Rataj. Rozhodčí: Klíma – Kříž, Hádek. ŽK: Šustr, Leibl - Hýbl, Kopečný, Rezek, Richter. Diváků: 1000.

Velvary: Spilka - Chábera, Rubeš, Šustr, Jelínek – Havránek, Kott, Richter (88. Trávníček), Leitl – Škoda (36. Jakab), Žežulka.

Opava: Richter - Kopečný, Janoščín, Omale, Kadlec (66. Hýbl) - Blecha, Málek, Ondráček, Rezek (87. Velička), Rataj (94. Haitl) – Vaněček (87. Helebrand).